HABER

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Kilis’te, 42.

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

Kilis’te, 42. Turizm Haftası kutlamaları, nedeniyle bir program düzenlendi.
42. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ile diğer yetkililer katıldı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yaşar Aktürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ve Kilis ile ilgili sinevizyon ve tanıtım filmi gösterildi. Şiir dinletisinin ardından Kilis Gravür,yağlı boya resimler ile sandıktaki servet, Kilis el ve ev sanatları sergisi açıldı. Yaşar Aktürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Metin Polat bir konuşma yaparak, hafta hakkında bilgi verdi. Etkinlikte bir konuşma yapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, ülke dışından veya ülke içerisinden insan gruplarının tarihi, sosyal, kültürel ve doğal açıdan önem taşıyan bir bölgeye yaptıkları geziye ve bu geziden ortaya çıkan potansiyele genel olarak turizm denildiğini ifade ederek, “Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm konusunda toplumun, turizm bilincini geliştirmek, turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında "Turizm Haftası” kutlanmaktadır. Kilis halkı olarak kültürel değerlerimizi, çevremizi ve turistik yerlerimizi korumak, geliştirmek, temizliğine çok dikkat etmek ve tanıtmak zorundayız. Yerli olsun, yabancı olsun turist temizlik ister, güler yüz ve doğruluk ister. Turistlere karşı göstereceğimiz sıcak ilgi, yakınlık ve yardımcı olmak, Türk misafirperverliğinin, Türk vatandaşlığının gereği, insanlık borcu ve Ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ülkemizden memnun olarak ayrılan turist, daha çok turistin gelmesine sebep olur. Daha çok turist, daha çok döviz demektir. Daha çok döviz de kalkınma, zenginlik ve mutluluktur demektir.Ekonomik açıdan turizm, ülkemize büyük katkılar sağladığından, alanı da çok genişlemiştir. Önceleri sadece tatil ve kültür turizminden söz edilirken, şimdilerde inanç turizmi, spor turizmi, konferans ve sağlık turizmi gibi turizmler de yaygınlaşmıştır. Turizm bir ülkenin milli değerlerinden biridir ve ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu! 3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu!
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.