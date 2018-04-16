Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

Kilis’te, 42. Turizm Haftası kutlamaları, nedeniyle bir program düzenlendi.

42. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ile diğer yetkililer katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yaşar Aktürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ve Kilis ile ilgili sinevizyon ve tanıtım filmi gösterildi. Şiir dinletisinin ardından Kilis Gravür,yağlı boya resimler ile sandıktaki servet, Kilis el ve ev sanatları sergisi açıldı. Yaşar Aktürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Metin Polat bir konuşma yaparak, hafta hakkında bilgi verdi. Etkinlikte bir konuşma yapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, ülke dışından veya ülke içerisinden insan gruplarının tarihi, sosyal, kültürel ve doğal açıdan önem taşıyan bir bölgeye yaptıkları geziye ve bu geziden ortaya çıkan potansiyele genel olarak turizm denildiğini ifade ederek, “Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm konusunda toplumun, turizm bilincini geliştirmek, turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında "Turizm Haftası” kutlanmaktadır. Kilis halkı olarak kültürel değerlerimizi, çevremizi ve turistik yerlerimizi korumak, geliştirmek, temizliğine çok dikkat etmek ve tanıtmak zorundayız. Yerli olsun, yabancı olsun turist temizlik ister, güler yüz ve doğruluk ister. Turistlere karşı göstereceğimiz sıcak ilgi, yakınlık ve yardımcı olmak, Türk misafirperverliğinin, Türk vatandaşlığının gereği, insanlık borcu ve Ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ülkemizden memnun olarak ayrılan turist, daha çok turistin gelmesine sebep olur. Daha çok turist, daha çok döviz demektir. Daha çok döviz de kalkınma, zenginlik ve mutluluktur demektir.Ekonomik açıdan turizm, ülkemize büyük katkılar sağladığından, alanı da çok genişlemiştir. Önceleri sadece tatil ve kültür turizminden söz edilirken, şimdilerde inanç turizmi, spor turizmi, konferans ve sağlık turizmi gibi turizmler de yaygınlaşmıştır. Turizm bir ülkenin milli değerlerinden biridir ve ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır” dedi.