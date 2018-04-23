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Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98.

Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü Kilis’te Suriyeli ve Türk çocukların düzenlediği etkinlikle kutlandı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 15 Temmuz İlkokulunda düzenlendi.
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Gülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı.
Günü anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Suriyeli ve Türk öğrencilerin 23 Nisan gösterisi sundular. Şiirlerin okunmasına müteakip dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

Kilis’te Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan bayramını kutladı

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