Kilis’te, Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ((GESAM) üyeleri tarafından "Türkiye Sergileri’’ açılışı yapıldı.

"Türkiye Sergileri’’ çerçevesinde,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyelerinin katılamıyla Kilis Sergisi açıldı. Sanatçıların sergi açılışında canlı performans dikkat çekti. 2 gün açık olacak sergiden elde edilecek gelirler, Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Sergi açılışına Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Kara ile davetliler katıldı.