Kilis'te uyuşturucu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'teki operasyonda 14 kilo 900 gram esrar ile 998 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'ndeki bir depoda operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada, 998 kök Hint keneviri ile 14 kilo 900 gram esrar bulundu.
Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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