Kilis'te yoğun sis

KİLİS (AA) - Kilis ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.
Yetkililer sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları, aşırı hız yapmadan trafikte ilerlemeleri uyarısında bulundu.
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