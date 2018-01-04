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Kilis'te zılgıtlarla kadroya geçiş müracaatı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA) KİLİS'te taşeron işçiler, kadroya geçiş müracaatlarını zılgıtlarla yaptı.Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron firmalarda çalışan geçici işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili olarak başvurular başladı. Çalışma ve İşkur İl Müdürü Nurettin Köksal, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, sendika temsilcileri ile birlikte taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatlarıyla ilgili işçilerle bir araya geldi. İşçiler müracaat yaptıkları sırada heyecanlı oldukları gözlenirken, kendilerine kadro veren yetkilileri teşekkür etti. Kilis Devlet Hastanesi'ndeki programda kadroya geçen işçiler zılgıtlar eşliğinde evraklarını teslim etti.

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