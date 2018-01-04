Kilis'te zılgıtlarla kadroya geçiş müracaatı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA) KİLİS'te taşeron işçiler, kadroya geçiş müracaatlarını zılgıtlarla yaptı.Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron firmalarda çalışan geçici işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili olarak başvurular başladı. Çalışma ve İşkur İl Müdürü Nurettin Köksal, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, sendika temsilcileri ile birlikte taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatlarıyla ilgili işçilerle bir araya geldi. İşçiler müracaat yaptıkları sırada heyecanlı oldukları gözlenirken, kendilerine kadro veren yetkilileri teşekkür etti. Kilis Devlet Hastanesi'ndeki programda kadroya geçen işçiler zılgıtlar eşliğinde evraklarını teslim etti.
Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım
'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum