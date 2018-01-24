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Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Son dakika haberine göre Kilis'e akşam saatlerinde iki roket atıldı. Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen roketlerden biri Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çamlık Camisi'ne isabet etti. Kilis Valisi camideki 1 vatandaşın hayatının kaybettiğini 13 de yaralı olduğunu söyledi. İHA'nın geçtiği habere göre ise saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Son dakika haberine göre Kilis'E iki yeni roketli saldırı düzenlendi. Roketlerden biri Çalık Camii'ne isabet ederken, atılan diğer roket camiinin 100 metre ilerisindeki bir eve düştü. Kilis Valisi Mehmet Tekinaslan saldırının yaptığı açıklamada "Kilis merkezine 2 roket atıldı. Birisi camiye isabet etti. Cemaatten bir vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Diğer roket ise başka bir mahalleye isabet etti. Burada da 4'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

DHA-İHA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İHA'nın geçtiği habere göre, akşam namazı için camide bulunan cemaatin üzerine düşen roket nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı. DHA ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Teröristler tarafından sınır ötesinden atılan rokete misliyle karşılık veriliyor. Terör hedefleri Fırtına Obüsleri tarafından vuruluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
yaralı Kilis roket PKK PYD Son dakika Afrin

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Hükümet istifa..!!!!!
devlet ya vatandasi oradan ceksin yada operasyon bitsin olmaz boyle rezillik
Vatan savunması asla elden bırakılmamalıdır.
@gb_serdar ordan insanlar cekseler gaziantepe donerler nerden cekseler baska yere yoneltier roketlerini amaclari insanlari oldurmek cunki
Allah acil şifalar versin.
İnşallah daha kötüsü olmadan son bulur Allah yardımcıları olsun.
hava savunma sisteminin önemi iste
@sercan_altin1299 savunma sistemin yok mu var.bilincli sekilde mit organize ediyor.cunku suana kadar afrinde yapilan bombardimanlarda siviller oldu.arti bugun kurt basininda olen askerlerin kimliklerini acikladilar.40 uzerinde asker olmus.bize anlatilan 4
@arode sahtekar feto iti.yalan haber yayan alçak.saklama diye birşey yok öyle olsa 750 pkk itini öldürdük derlerdi 260 it ölüsü var diyorlar.
roket bunlar ya fuze degil ne savunma sisteminden bahsesiyorsunuz herkes herseyi bildiğini saniyor klavye bereliler sizi
ölü değil şehit sayın editör...
bu kadar da olmaz be camideki insanlara yapılmaz
YERLE BIR EDIN SU AFRINI....yakın yıkınnnn
Yoksa irandan sonra türkiyeyi de iç savaşa sokmak için başlatılan operasyonun bir parçası mı ? Camiye roket gelmesi nedir, siz suriyeye girdik diye bizi mi kandırıyorsunuz, girip ilerlediyseniz bu roketler nereden geliyor ? Eğer biryerden roket gelmesi düşünülüyor ise önceden neden oraları imha etmiyorsunuz ? Bop işliyor.
Sınır bölgesi neden boşaltılmıyor ? Ölüm riski varda boşalt arkadaş.İç islerinden izinmi bekliyorsun Valilik ne iş yaparsın
kısasa kısas....
Allah (c.c.), hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetler ihsan eylesin, mekânlarını cennet, makamlarını Şehâdet etsin.
Ya arkadaş biz siviller zarar görmesin diye askerimizi tehlikeye atıp 2 günde bittirecek operasyonu ne uzatiyoruz? Adamlar rasgele bizi vururken biz hala pirinç içinde taş ayıklıyoruz! Kaldır uçakları taş üstünde taş bırakmasın. Bugünün subyanlari yarının teröristi 40 yıldır böyle değilmi zaten.
S400 ler ne zaman gelicek koskoca türkiye cumhuriyeti devleti nin neden hava savunma sistemi yok
Vali can kaybı yok dedi yanlış oldu sanırım bilgi
Derhal en ağır silahlarla sınırdan içeri girilmeli.
3 ölü değil. 3 şehit var. Haber başlığını doğru yazın.
Bu roketlerin menzili kaç km? roketin düştüğü yerin sınıra uzaklığı kaç km?
Ölü yok. Yalan haber.
lanet olsun, savasiniz batsin ,ölen insanlarin hesabini kim verecek simdi
ölen öldüğüyle kalıyor acıyı aileleri çekiyor bizim siyasetcilerde tabut başında oy istiyor yazık bu parçalanmış canlara yazık insan olmak bu kadar mı zor anlaşmak bu kadar mı zor bizi yönetenler bu toprağı cennet yapacaklarına cehennem yaptılar
bedeva
Gözgöre göre gelmiş bir saldırı. Biz o tarafı bombalarken onların bize çiçek atmayacakları ortada. Hamas da israile roket atıyor ama demir kubbe savunma sistemi hepsini durduruyor. İşte hava savunma sisteminin önemi
savaş denilen şey bu olsa gerek...Allah rahmet eylesin...
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