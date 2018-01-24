Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Kilis'E iki yeni roketli saldırı düzenlendi. Roketlerden biri Çalık Camii'ne isabet ederken, atılan diğer roket camiinin 100 metre ilerisindeki bir eve düştü. Kilis Valisi Mehmet Tekinaslan saldırının yaptığı açıklamada "Kilis merkezine 2 roket atıldı. Birisi camiye isabet etti. Cemaatten bir vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Diğer roket ise başka bir mahalleye isabet etti. Burada da 4'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

DHA-İHA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İHA'nın geçtiği habere göre, akşam namazı için camide bulunan cemaatin üzerine düşen roket nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı. DHA ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Teröristler tarafından sınır ötesinden atılan rokete misliyle karşılık veriliyor. Terör hedefleri Fırtına Obüsleri tarafından vuruluyor.

Ayrıntılar geliyor...