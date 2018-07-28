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Kilis'teki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulaması, 10 Ağustos'a kadar uzatıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Afrin-Şimşek, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncüpınar İnanlı ve Yalçın Nane-Ermiş hudut karakolları bölgesi ile Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesinin 27 Temmuz günü saat 17.00'den başlayıp 10 Ağustos günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Kilis özel güvenlik bölgesi Suriye sınırı

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