HABER

Kilis'teki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mayıs'ta Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A.B, E.Ç. ve F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.A.B. ve E.Ç. başka bir soruşturma kapsamında Konya'ya gönderildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kullandığı madde zombiye çevirdiKullandığı madde zombiye çevirdi
Times gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacakTimes gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacak
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklamaSuriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 zanlıdan 1'i tutuklandı Emniyet Müdürlüğü Kilis terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.