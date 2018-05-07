Kilis'teki terör operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mayıs'ta Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A.B, E.Ç. ve F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan Y.A.B. ve E.Ç. başka bir soruşturma kapsamında Konya'ya gönderildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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