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Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Son dakika haberine göre Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Kilis'e yapılan saldırının ardından Reyhanlı ve Hassa'ya da peş peşe roket mermileri atıldı Kent merkezine düşen roketler sonucu ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen bir adet roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü.

Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu.

REYHANLI'YA DA 2 ROKET MERMİSİ ATILDI

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın lojistik merkezinin yakınındaki zeytin bahçesine 2 roket mermisi düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atılan mermilerden birinin patlamadığı öğrenildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Patlamadığı belirtilen roketin imha edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

HASSA'YA ROKETLİ SALDIRI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan 2 roketin ardından ateşlenen 2 roket ise Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'ne düştü.

Bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
ya benim anladıgım şey iceri giridi deniyor nerden geliyor o zaman
hala roketli saldırı yapılıyorsa bizim uçaklar neyi vurdu şimdiye kadar. yüzlerce hedef vuruldu ise bu roketler nerden gelir. anlamadım. anlayan var mı.
@ali_turker_1980 He he atari oyunu sanki git te bir bak istersen konuşmadan evvel klavyeci seniii
@ali_turker_1980 kaynağı kurutmak için öncelikli olarak görünmezliğine güvenilen yığınak ve depolar vuruldu. Bu roketlerin atıldığı rampalar aynı zamanda uçaksavar sistemleriyle korunduğundan kara harekatı ve obüs atışlarıyla imha ediliyor. Ayrıca bugüne kadar nasıl vurulmadı diye bir soru gelirse akla, hepsi sabit batarya değil, mobil bataryalar da var. Gezer vaziyetteler. Umarım sorunuza kısıtlı da olsa cevap verebilmisimdir.
Artık bu kadarı fazla bir tane terörist kalmayıncaya kadar operasyon devam etmeli ne olduğu belirsiz kişiler alan tutmuş kendini meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu bir savaş değil sadece terör operasyonu savaş iki ülke arasında olur savaş diyerek teröristlere anlam katmayın
benim sınırı mı benim Memleketimi kullanıyorsunuz gidiyorsanız başkasını memleketine önceden anlatımı Konu kardeşim benim memleketim bomba yağıyor binalar insan oluyor siz baskasinin toprağında esadin ulkesini koruyirsun
senin memleketin neresi la biz Türkiye yiz hatayda dahil vatan haini
Polat Alemdar’a bir film yaptırıp Amerikalılara haddini(!) bildirmiştik. Bu aralar yine benzer metot: Dışarıda her cephede şamar yeyince çareyi film ve dizilerde buldular. Diriliş, Abdülhamit derken şimdi Kut’ül Amara dizisi. Tarihimizle elbette gurur duyarız ama onun saptırılmasına gönlümüz razı değil. Dizilerde maalesef kendi saplantılarını yansıtıyorlar.Tarihçiler söylüyor, Abdülhamit dizisi tam bir facıa! Keza Diriliş dizisinde bilinçli olarak siyasal İslamcı mesajlar sunuluyor. Ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı işi-gücü yok o dizilere gala yapıyor. O dizileri çeken yandaşlara aktarılan
İYİ GÜNDE DEGİLİZ KIYAMET ALAMETLERİNİ YAŞIYORUZ
ATAM SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ BİZİ NEDEN BIRAKIP GİTTİN
sızma yapıyor adiler inlerinden çıkıp roket atıp yine inlerine giriyor soysuzlar bu kahpece savaşan terörisler sivil halkı hedef alacak kadar korkak ve aşşalıklar.
5 yıl önce abd,katar ve tayyip birleşir.esadı yıkmaya karar verirler.türkiyeden suriyeye sünni cihatçı terörist ve silah gönderirler.tayyip şam ve halebi alıp yeni osmanlı devletini kuracaktır.ancak rusya ve iranın alana çıkmasıyla birlikte tayyip,katar ve abd yenilir.yenilen cihatçı teröristler önce halebe arkadan idlibe çekilir.zayıflayan suriyede ortaya pyd çıkar.rusya tayyibe idlib teki teröristleri halletmesini söyler.tayyibde bu grubu afrine yerleştirmeyi planlar.böylece pyd yerine burada cihatçılar olacak.ayrıca terör koridorunun tamamlanması önlenecek.suriyeliler geri gönderilecek.
Son 7 yılın özeti
Aynen karded
SAHTEKAR TERÖRİSTLERE DÜNYA DAR EDİLMELİ, HADLERİ BİLDİRİLMELİ ARTIK. YETER
Hava savunma sistemi diye bı şey gelmisdi.acaba kimin için geldi.yoksa bu hava savunma rokete duyarlı değil galiba
öve öve bitiremediginiz havada uçanı kaçanı imha eden makineniz çalışmıyor demekki bi dediğiniz bi dediğinizi tutmuyor nasil iş bu
Hani füze kalkanı sistemimiz vardi hani dun itibariyla vurulmustu fuze atan bataryalar yinemi KANDIRILIYORUZ
içimizdekileri ve dibimizdekileri temizleme konusunda problem var. uzaklardayız şimdilik.
işte hava savunma sisteminin önemi burda ortaya çıkıyor
Bu nasıl kent merkezi mynet, !! kafamı buluyon sen ?? yoksa savaş sana bilgisayar oyunu gibimi geliyor..!??
Bırakın öso möso yu tüm Tsk girmeli bizim askerimiz ne güne duruyor ki?
savunma füzelerine niye para ödedik bi halta yaramıyosa...
@ariffb2000 dersini iyi çalış savunma füzeleri hava vasıtalarına karşı kullanılıyor
zamanında peşmergeleri kendi topraklarımızdan geçirdik pyd ye yardım için şimdide pyd yi vuruyoruz.
Sınır hattı tahliye eddilmeli rokey menzili kadar..Halkın canindan onemli değil ya.Derhal boşaltılmalı
@kenan_gnydn_1987 neyi tahliye ediyorsun be 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsun bir hava savunma sistemin yok ya bir devletten savaş yapsaydın ne olacaktı cahil cahil konuşuyorsunuz
Bazı şeyleri bilip bilmeden konuşmasanız o hava savunma sistemi dediğin füzeler rusyadan alındı anlaşma gerwği 2019 sonlarında teslim olacak ve burda bakıyorumda kendinden başkasını düşünmeyenler var. bu mesele şuanda birlik beraberlik olmak.....
@ozcan.koksal türkiyede ispanya ürünü patroit var bunu biliyormusnuz
ÖLÜ VE YARALI YOKTUR TABİİ.
sonuçta savaş bunun adı hep bizmi vurcaz.arada onlarda terlik falan atacaklar tabi
bizim hava savunma sistemleri vardı orada konuşlanan onlar izlemek için mi sadece.. ama diğer yandan bir kaç tanesinin geçmesine izin verilip dünya basınına bakın bize saldırıyorlar izlenimini mi vermeye çalışıyoruz anlamadım..
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