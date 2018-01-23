Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Son dakika haberine göre Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen bir adet roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü.

Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu.

REYHANLI'YA DA 2 ROKET MERMİSİ ATILDI

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın lojistik merkezinin yakınındaki zeytin bahçesine 2 roket mermisi düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atılan mermilerden birinin patlamadığı öğrenildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Patlamadığı belirtilen roketin imha edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

HASSA'YA ROKETLİ SALDIRI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan 2 roketin ardından ateşlenen 2 roket ise Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'ne düştü.

Bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.