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Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kale müze ve caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile video konferans aracılığıyla bağlantı kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, restorasyonları tamamlanan Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi hizmete açıldı.

Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nden video konferans aracılığıyla Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce ekrandan Kilitbahir Kalesi'ni izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan, restore edilen kale hakkında bilgi alan Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek açılışın gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurdeleyi kesti.

Protokol ile Kilitbahir Kale Müzesi ve Fatih Camisi'ni gezen Kurtulmuş, aynı zamanda Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı Teknik Uzman görevlisi Yusuf Kartal'dan, kale müzenin tarihi ve restorasyonu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra düzenlenecek törene katılmak için Şehitler Abidesi'ne hareket etti.

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