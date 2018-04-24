Kilitbahir Müzesinde Türkü sesleri yükseldi

ÇANAKKALE (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Kilitbahir Kale Müzesinde ''Senfoni ile Türküler'' konseri verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konser öncesi gazetecilere, ülkeleri ve vatanları için savaşan kahramanların hep beraber anıldığını söyledi.

Kilitbahir'in, savaşlarda aktif rol alan bir mekan olduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bu kale, Fatih Sultan Mehmet döneminde boğazın ve İstanbul'un güvenliği için 1463'te yapıldı. Uzun zamandan beri restorasyon çalışması vardı. Şu anda ziyarete açıldı. Çok beğenilen, güzel bir mekan oldu. Bu akşamki programın burada yapılması da bu tarihi mekanı daha anlamlı ve güzel hale getiriyor."

Ardından, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, sanatçı Eray İnal yönetiminde ''Senfoni ile Türküler'' adlı konserle izleyicilerin karşısına çıktı.

Konseri, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ve diğer ilgililer izledi.