"Kilo almanın sebebi korkular olabilir"

Yazar Fırat Çakır, kilo almanın aşırı yemek ve hormonal kodlar dışında bir başka sebebinin de korkular olduğunu söyledi.

Eğitimci ve Yazar Fırat Çakır’ın 8’inci kitabı ‘Yaşam Enerjini Fulle’ raflardaki yerini aldı. Kitapta, "Enerji düşüklüğü sorunu nasıl giderilebilir?", "Kilo almanın korkular ile ilgisi bağlantısı var mı?" gibi soruların cevapları veriliyor.

Yazar Çakır, kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşam enerjimizi aşağı çeken düşünce, inanç, geçmiş ve gelecek korkusu, amalar, keşkeler gibi konuların yanında yanlış beslenmeden uykuya, hedef belirlemeden hayaller ve amaçlara, zihni programlamadan geleceği yapılandırmaya kadar onlarca sorunumuz var. Aslında bu sorunlar beynimizin çalışma prensipleri çerçevesinde ortaya çıkar veya yine bu çerçevede temizlenebilir. İnsan beyni bir tarladır ve ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer her birimiz insan beyninin bir tarla olduğunu ve ne ekersek onu biçtiğimizi bilseydik, o tarlayı nasıl ekerdik? İstenmeyen otları nasıl temizlerdik? İşte bu sebeple her ana beynimize yeni bir düşünce ekmekle birlikte farkına varmadan gelecekte biçeceğimiz hayatları yetiştiriyoruz. “Korktuğum başıma geldi” derken geçmişte ektiğimiz bir şeyin hayata geçmesini sağlamış oluyor, ya da gerçekleşmeyen düşüncelerimize üzülüyoruz. Aslında gerçekleşmeyen hedeflerimiz için beynimize gerçekten doğru komutlar vermemiş olduğumuzu ifade ediyor" dedi.