HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kilo sandı, 18,5 kilogram ağırlığında kitle çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

İzmir'de yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen kadının karnından 18,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de göbeğindeki şişliği kilo zanneden 58 yaşındaki Suzan Şener'in vücudundan 55 santimetre çapında yaklaşık 18,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Şener, aşırı kiloları nedeniyle nefes darlığı ve hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı.

Daha önce bir tetkik yapılmadan diyet yapmaya başlayan Şener, kilo veremeyince son çare olarak hastaneye başvurdu. Doktorlar, Şener'in yapılan tetkiklerinde karnındaki şişliğin kitle olduğu, bunun da nefes darlığı ve yürümede zorluğa neden olduğunu tespit etti. Hemen ameliyata alınan kadının karnından 55 santimetre çapında yaklaşık 18,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

- "Bu kadar büyük boyutlusunu görmedik"

Operasyonu yürüten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Sözbilen, yapılan tetkiklerde büyüklüğünden dolayı önce kitlenin kötü huylu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Sözbilen, şöyle konuştu:

"Kitle, 55 santimetre çapında bütün karın bölgesini kaplamış, hatta karın içinde organları sıkıştırmış. Ameliyattan sonra patolojik incelemeye baktığımızda bunun yağ bezinden kaynaklanan iyi huylu bir kitle olduğunu belirledik. Bu kadar büyük boyutlu bir anjiomiyolipom daha önce görmedik. Makalelere baktığımızda en büyüğü 25 santim çaplı ve 2 kilogram 800 gramlık bir kitlenin kaydedildiğini gördük. Suzan Hanım'dan çıkardığımız kitle 18,5 kilogram ama çevre organlarla beraber 20 kilogramı geçiyordu."

Sözbilen, hastasının 90 kiloyla girdiği ameliyattan 68 kiloyla çıktığını, operasyonun üzerinden bir hafta geçmesine rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

- "Ameliyattan sonraki gün ayağa kalkıp yürüdüm"

Şener, 4 saatlik bir ameliyat sonunda yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Karnındaki kitle nedeniyle yaşamını güçlükle sürdürdüğünü belirten Şener, şunları söyledi:

"Vücudumda bilmediğim çok ağır bir şey taşıyormuşum. Hiç belirti vermedi, ağrı sızı yapmadı. Ameliyatımın ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başladım. Bu durumuma kendim bile şaşırdım." dedi.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
AK Parti il başkanından 'İzmir Marşı' açıklamasıAK Parti il başkanından 'İzmir Marşı' açıklaması
- Çavuşoğlu: Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız- Çavuşoğlu: Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Beden Kitle İndeksi" ölçümleri ameliyat diyet Karın kilo Kitle Medikalpark İzmir Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

İlginizi Çekebilir

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.