Kilo sandı, 18,5 kilogram ağırlığında kitle çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de göbeğindeki şişliği kilo zanneden 58 yaşındaki Suzan Şener'in vücudundan 55 santimetre çapında yaklaşık 18,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Şener, aşırı kiloları nedeniyle nefes darlığı ve hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı.

Daha önce bir tetkik yapılmadan diyet yapmaya başlayan Şener, kilo veremeyince son çare olarak hastaneye başvurdu. Doktorlar, Şener'in yapılan tetkiklerinde karnındaki şişliğin kitle olduğu, bunun da nefes darlığı ve yürümede zorluğa neden olduğunu tespit etti. Hemen ameliyata alınan kadının karnından 55 santimetre çapında yaklaşık 18,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

- "Bu kadar büyük boyutlusunu görmedik"

Operasyonu yürüten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Sözbilen, yapılan tetkiklerde büyüklüğünden dolayı önce kitlenin kötü huylu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Sözbilen, şöyle konuştu:

"Kitle, 55 santimetre çapında bütün karın bölgesini kaplamış, hatta karın içinde organları sıkıştırmış. Ameliyattan sonra patolojik incelemeye baktığımızda bunun yağ bezinden kaynaklanan iyi huylu bir kitle olduğunu belirledik. Bu kadar büyük boyutlu bir anjiomiyolipom daha önce görmedik. Makalelere baktığımızda en büyüğü 25 santim çaplı ve 2 kilogram 800 gramlık bir kitlenin kaydedildiğini gördük. Suzan Hanım'dan çıkardığımız kitle 18,5 kilogram ama çevre organlarla beraber 20 kilogramı geçiyordu."