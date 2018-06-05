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"Kilometrelerce Gülücük" kafilesi Gazze'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

"Kilometrelerce Gülücük" kafilesi Gazze'de

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım malzemeleri taşıyan "Kilometrelerce Gülücük-34" kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

Gazze Ablukayı Kırma Heyeti Organizatörü Alaaddin el-Batta, yaptığı yazılı açıklamada," Dr. Assam Yusuf'un başkanlığını yaptığı ve 7 farklı uyruktan 26 kişinin bulunduğu kafile, Gazze'ye uygulanan ablukanın neden olduğu sıkıntıları hafifletmeye yönelik tıbbi ve insani yardım malzemeleri taşıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardım malzemelerinin ilk kısmının bugün, ikinci kısmının ise yarın bölgeye girişinin tamamlanacağını aktaran Batta, "Kilometrelerce Gülücük-34"ün İsrail'in 2014'teki saldırılarının ardından Gazze'ye ulaşan bu türdeki ilk kafile olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması için başka kafilelerin de oluşturulmasını temenni ettiğini belirten Batta, özgür dünyaya "Gazze'yi ziyaret etmeleri ve ablukanın kaldırılmasına yönelik çalışmalara katılmaları" çağrısında bulundu.

Kafiledekilerin, Gazze'deki mülteci kamplarının yanı sıra "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan Filistinlileri de ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasının ardından bölgeyi 33 kez ziyaret eden "Kilometrelerce Gülücük" kafilesi, 2014'teki İsrail saldırılarından bu yana ilk kez bölgeye girebildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun hazırladığı raporlara göre Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksullukla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler de geçen yıl halkın yüzde 80'inin acil insani yardım aldığını açıklamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Kafile Kilometrelerce Gülücük-34

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