"Kilometrelerce Gülücük" kafilesi Gazze'de

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım malzemeleri taşıyan "Kilometrelerce Gülücük-34" kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

Gazze Ablukayı Kırma Heyeti Organizatörü Alaaddin el-Batta, yaptığı yazılı açıklamada," Dr. Assam Yusuf'un başkanlığını yaptığı ve 7 farklı uyruktan 26 kişinin bulunduğu kafile, Gazze'ye uygulanan ablukanın neden olduğu sıkıntıları hafifletmeye yönelik tıbbi ve insani yardım malzemeleri taşıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardım malzemelerinin ilk kısmının bugün, ikinci kısmının ise yarın bölgeye girişinin tamamlanacağını aktaran Batta, "Kilometrelerce Gülücük-34"ün İsrail'in 2014'teki saldırılarının ardından Gazze'ye ulaşan bu türdeki ilk kafile olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması için başka kafilelerin de oluşturulmasını temenni ettiğini belirten Batta, özgür dünyaya "Gazze'yi ziyaret etmeleri ve ablukanın kaldırılmasına yönelik çalışmalara katılmaları" çağrısında bulundu.

Kafiledekilerin, Gazze'deki mülteci kamplarının yanı sıra "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan Filistinlileri de ziyaret etmesi bekleniyor.