Kilosu 100 TL’den tezgahlarda yerini aldı

Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başlarken erikin kilosu 100 TL’den satılıyor.

Türkiye’de en çok sevilen ve tüketilen yaz meyvelerinden olan erik pazar tezgahlarına geldi. Yaz sezonunun ilk ürünleri olan erikler 100 gramlık paketler halinde satılıyor. Paketi 10 TL’den satılan erik, görenlerin ağzını sulandırsa da çocuklar ve daha çok hamileler ilgi gösteriyor.

Bilecik’te Bilecik Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda erik satıcısı Mustafa Öztürk, erikin daha yeni çıktığı için pahalı olduğunu belirterek, “Erikler Aydın’dan geliyor ve kilosu 100 TL. Biz 100 gramlık paketler halinde 10 TL’ye satıyoruz. Talep çok fazla yok. Sadece çocuklar, hastalar ve daha çok hamileler tercih ediyor. 15 gün içerisinde fiyatlar düşer ve talep daha fazla olur” dedi.