Kim ile Moon'un tarihi görüşmesi başladı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi.

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, iki lider gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacak.

Tarihi zirve için bir araya gelen iki liderin, zirvenin yapılacağı Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde kısa bir sohbetin ardından yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.