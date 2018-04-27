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Kim ile Moon'un tarihi görüşmesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 04:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim, iki ülkeyi birbirinden ayıran sınırı geçerek Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile el sıkıştı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi.

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, iki lider gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacak.

Tarihi zirve için bir araya gelen iki liderin, zirvenin yapılacağı Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde kısa bir sohbetin ardından yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Görüşmenin ardından taraflar ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Liderler Zirvesi

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