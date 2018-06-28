Kim Jong-nam suikastı

Malezyalı savcı Wan Shaharuddin Wan Ladin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam cinayetinden yargılanan Siti Ayşe ve Doan Thi Huong'un "eğitimli katiller" olduğunu söyledi.

Ladin, Ayşe ve Huong'un rastgele seçilmiş insanlar olmadığını belirterek "Bu tip bir suikast yalnızca James Bond filmlerinde görülebilir. Bu iki kız eğitimli katiller. Onlar ne yapmaları gerektiğini biliyordu ve bunu başardılar.” dedi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Siti Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin bir numaralı şüphelileri Ayşe ve Huong idam cezasıyla yargılanıyor.

