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Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 22:09 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

a- türk hamamı

b-bovling salonu

c- squash kortu

d- elektrikli at

DOĞRU CEVAP-B


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