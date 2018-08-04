HABER

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 21:43 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Su Ayhan isimli yarışmacıya, 4. soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusu soruldu. Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilmeyen yarışmacı önce seyirci jokerini sonra da telefon jokerini kullandı.

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine çok ilginç bir yarışmacıyla ilginç anlar yaşandı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su aykan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

ÇİN SEDDİ NEREDEDİR?

Bilgi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan ce 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirten Su Ayhan, baraja doğru giderken dördüncü soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaştı.

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hindistan şıkları arasında kararsız kalan Ayhan "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

SEYİRCİ DE EMİN OLAMADI

Çin seddinin nerede olduğu konusunda seyirci de emin olamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin seddi Çin'dedir deyince Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

SESLİ SORUDA ELENDİ

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!
Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATV Kim Milyoner Olmak İster? çin seddi nerededir yarışma cevap Çin Seddi su ayhan

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Yunanistan'dan skandal karar! Terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan'dan skandal karar! Terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
işte benim böyle bir kadına ihtiyacım var. tam benlik. bekarsa evlenebilirim.
garip birsey yokki hz nuh ogluyla cep telefonu ile konustu oglu gemiye insansiz hava araciyla ucarak geldi diyen ogretim gorevlisi dolu universiteler
Eğitim şart da nasıl eğitecen o da önemli!!
Ülke okumuş cahil dolu.
eee yuhh artık ya cidden bunu mu alıyorsunuz yarışmaya?
Diğer Haberler
Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.