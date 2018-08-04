Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine çok ilginç bir yarışmacıyla ilginç anlar yaşandı.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su aykan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.
Bilgi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan ce 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirten Su Ayhan, baraja doğru giderken dördüncü soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaştı.
Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hindistan şıkları arasında kararsız kalan Ayhan "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.
Çin seddinin nerede olduğu konusunda seyirci de emin olamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin seddi Çin'dedir deyince Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.
Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.
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