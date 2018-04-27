Kim-Moon görüşmesinde olumlu hava

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar geldi.

Sabahın erken saatlerinde Pyongyang'dan yola çıkan Kim, iki ülke sınırındaki Panmunjom'un güney tarafına geçerek Barış Evi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü.

İki liderin önce el sıkışması, Güney Koreli askerlerden oluşan tören mangasını selamlaması ile başlayan zirve akışı kapsamında Kim, Barış Evi'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Kim, "Şu andan itibaren yeni bir tarih başlıyor, bir barış çağının tarihi başlangıç noktasında." ifadesini kaleme aldı.

Öngörülen program akışından 15 dakika önce başlayan zirvede, Kuzey Kore lideri Kim'in şubat ayında Güney Kore'ye özel temsilci sıfatıyla gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı.

Görüşmenin basına açık bölümünde Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile açık, samimi ve dürüstçe bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirveden iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.

"Bunun (zirvenin) geçmişteki gibi uygulanamayan sonuçları olması yerine geleceğe kararlılıkla bakarken, birlikte el ele yürüyebileceğimiz bir şans olmasını umuyorum." diyen Kim, Moon'a "bu tarihi yerde" olmaktan çok heyecan duyduğunu belirtti. Kim, Moon'a kendisi ile buluştuğu için teşekkür etti.