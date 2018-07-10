'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42), yeniden hakim karşısına çıktı. Şahitlerin de dinlendiği son duruşmaya sanık Dilara Künilli’nin evli ve hamile kız kardeşi de dinlendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinem K. babasının kendilerini küçük yaştan itibaren hırsızlık ve dilendiricilik yaptırdığını evlendikten ve hamile kaldıktan sonra hakkında hırsızlık suçundan 2 buçuk yıl hapis cezası olduğunu ifade ederek ablası ve annesinden şikayetçi olmadığını söyledi. Tanık Sinem K. “2 sene önce babam evlendirdi beni. Küçük yaşımızdan itibaren sürekli bize şiddet uygulardı. Annemi dilendirir bize hırsızlık yaptırırdı. Benim birkaç gün önce hırsızlıktan 2 buçuk yıl hapsime karar verildi. Ben tüm bunları babam yüzünden yaptım. Alkol aldığı zaman cinsel tacizde de bulunurdu. Ablam ve annemden şikayetçi değilim” dedi.

Duruşmada dinlenen diğer şahitler de Kemal Künilli’nin eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını dile getirirken kimsenin cinayet anını görmediği belirtildi.