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'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bursa'da annesini darp ettiği ve kendilerine yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile babası Kemal Künilli’yi öldüren Dilara Künilli ile annesi Gülçin Künilli yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz yargılanan anne Gülçin Künilli hakimin, "Eşinizi kim öldürdü" sorusuna, "Kızıma cinsel istismarda bulunduğunu haberlerde gördüm. Eğer önceden haberim olsaydı ben öldürürdüm ama maalesef ben öldürmedim" diye cevap verdi.

'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42), yeniden hakim karşısına çıktı. Şahitlerin de dinlendiği son duruşmaya sanık Dilara Künilli’nin evli ve hamile kız kardeşi de dinlendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinem K. babasının kendilerini küçük yaştan itibaren hırsızlık ve dilendiricilik yaptırdığını evlendikten ve hamile kaldıktan sonra hakkında hırsızlık suçundan 2 buçuk yıl hapis cezası olduğunu ifade ederek ablası ve annesinden şikayetçi olmadığını söyledi. Tanık Sinem K. “2 sene önce babam evlendirdi beni. Küçük yaşımızdan itibaren sürekli bize şiddet uygulardı. Annemi dilendirir bize hırsızlık yaptırırdı. Benim birkaç gün önce hırsızlıktan 2 buçuk yıl hapsime karar verildi. Ben tüm bunları babam yüzünden yaptım. Alkol aldığı zaman cinsel tacizde de bulunurdu. Ablam ve annemden şikayetçi değilim” dedi.

Duruşmada dinlenen diğer şahitler de Kemal Künilli’nin eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını dile getirirken kimsenin cinayet anını görmediği belirtildi.

Mahkeme başkanı, geçtiğimiz celse tahliye edilen tutuksuz sanık anne Gülçin Künilli’ye ‘Eşinizi kim öldürdü, sen mi kızın Dilara mı’ diye sordu. Anne Gülçin Künilli bu soruya, “Olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandım. Cezaevine girdiğimde televizyonda kızım Dilara’nın fotoğrafı vardı ve altında kendisini taciz eden babasını öldürdü yazıyordu. Kocamın kızlarıma yaptığını önceden bilseydim eğer Kemal’i ben öldürürdüm ama ne yazık ki olaydan sonra öğrendim ve maalesef Kemal’i ben öldürmedim” şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanı, Gülçin Kemal Künilli çiftinin yaşları küçük 3 çocuğuna kayyum atanması için yetkisizlikle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen dosyanın cevabının beklendiğini belirtti. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanık Dilara Künilli’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Bursa cinayet

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