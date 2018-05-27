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"Kim, Trump ile planlanan zirveye sadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleerden arınma taahhütünü tekrar teyit ettiğini açıkladı - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideriyle potansiyel bir zirve için müzakerelerin "çok iyi gittiği" yorumunda bulundu

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirveye ve "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılmasına" sadık olduğunu söyledi.

Kim ile dün Panmunjom'da bir araya gelen Moon, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Kim'in nükleerden arınma taahhütünü teyit ettiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı, görüşmenin Kuzey Kore liderinin talebiyle yapıldığını, Kim'in ayrıca başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore lideriyle potansiyel bir zirve için müzakerelerin "çok iyi gittiğini" dile getirdi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, hala 12 Haziran'daki Singapur zirvesi üzerinde düşündüklerini ifade ederek, "çok fazla iyi niyetin" bulunduğu ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının "harika bir şey" olacağı değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Moon ile Kim arasındaki görüşmelerin "çok iyi gittiğini" kaydetti.

Moon Jae-in ve Kim Jong-un daha önce de 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Güney Kore Kuzey Kore

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