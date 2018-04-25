ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın anıta çelenk koymasıyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bak, buradaki programda, "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne yurdun dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.
Bu toprakları vatan kılmak için binlerce şehit verilen noktada bulunduklarını belirten Bak, şunları kaydetti:
"Bu süreçte size anlatılanlar, duyduklarınız, hissettikleriniz bize vatanın ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Biz bu topraklarda bin yıldır varız ve her zaman bu topraklarda olacağız. Kimse bu millete diz çöktüremez. Kimse ezanı susturamaz. Kimse Türk milletine operasyon yapamaz. Burası yedi düvelin saldırdığı, kat kat güçlü orduların, donanmaların saldırdığı ama bir türlü yıkamadığı, geçemediği Çanakkale. Çünkü burada iman var, gençlerimizin siperleri var, iman var. Bu imanı hiçbir güç yıkamaz. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda ilelebet payidar kalacak. İşte bunu sağlayacak olan da siz gençlersiniz."
- "Gençlerin enerjisi bize ümit veriyor"
Bak, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.
Gençlere güvendiklerini vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada yaşananları hissettiler, yaşadılar ve bu anılarla dönecekler. Sizlerden talebimiz burada yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi kardeşlerinize, arkadaşlarınıza anlatın. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yürüyüş ile gençlerimizin o gün neler yaşandığını hissetmesini sağlıyoruz. Çanakkale tüm dünya savaş tarihine altın harflerle kazınmış bir destandır. Bu Türklerin destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının işaretidir. O zamanı hatırlamak, o zaman nelerle karşılaşıldığını görmek muhteşem. Sizlerin heyecanı, enerjisi gerçekten bize ümit veriyor. Enerjinizden dolayı, ülkenize olan bağlılığınızdan dolayı ve gelecekte bu ülkeyi inşa edecek, geliştirecek, büyüyen Türkiye'nin gençleri olarak sizlere olan güvenimi bir kez daha ifade etmek istiyorum."
- "Ölümü öldüren Türk ordusunu hesap edemediler"
Bak, Çanakkale'nin Türk milletinin gurur abidesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Medeniyet denen tek dişi kalmış canavarı gömdüğümüz sular bu topraklar. Ülkemizi seviyoruz. 'Tek vatan tek bayrak tek millet tek devlet' diyoruz. Ülkemizi sonuna kadar seveceğiz. Şu anda da bu destanlar devam ediyor. Bu destanlardan biri Fırat Kalkanı Harekatı'nda yazıldı. Bir tanesi de Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de yazıldı. Orada yapılan silah yığınaklarını gördünüz. 5 bin tır silah yolladılar, mevziler kazdılar. Ama bir şeyi hesap etmediler. Ölümü öldüren Türk ordusunu hesap edemediler. Türk ordusu onların üzerinden silindir gibi geçti."
- SOLOTÜRK'ün gösterisi
Konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarında yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Törene, ayrıca Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, diğer askeri ve protokol üyeleriyle çok sayıda öğrenci katıldı.
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