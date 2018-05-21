"Kimse İran'ı Suriye'den çıkmaya zorlayamaz"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasım Behrami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'ın Suriye'den çıkmasını istediği yönündeki iddiaları yanıtladı.
Başkent Tahran'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Behrami, "Rusya yabancı güçlerin Suriye'den çıkmasını istiyor. Rusya'nın İran'ı Suriye'den çıkmaya zorlaması mümkün mü?" sorusuna karşılık, "Kimse İran'ı bir şeye zorlayamaz. İran, gerektiği kadar ve Suriye devleti istediği sürece yardımlarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.
- Nükleer anlaşmanın geleceği
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkeleriyle görüşmelerine de değinen Behrami, söze değil uygulamaya bakacaklarını belirterek Avrupa ülkelerinden daha kararlı adımlar beklediklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, perşembe günü Soçi'de Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşmede, yabancı silahlı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini belirtmişti.
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