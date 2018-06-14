İZMİR (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ahmet Gürhan, "Akşener, 'Yazıcıoğlu davasını biz çözeceğiz' derken acaba bir şey mi biliyor? FETÖ'yü mü ihbar edecekler?" dedi.
Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
İzmir'de kendi bölgesinde bulunan tüm ilçeleri gezdiğini belirten Gürhan, "Cumhur İttifakı'na olan ilgi çok fazla. Bu ilgiyi sandığa dönüştürme gayreti içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak büyük başarı elde edeceğimizi ve Sayın Erdoğan'ı ilk turda seçileceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Son günlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in oylarında ciddi düşüşler yaşandığını anlatan Gürhan, kararsız seçmenin de oyunu almayı hedeflediklerini vurguladı.
Akşener'in Sivas mitinginde, "Muhsin Yazıcıoğlu davasını çözeceğiz" sözlerini hatırlatan Gürhan, şöyle konuştu:
"Akşener, Yazıcıoğlu davasını biz çözeceğiz derken acaba bir şey mi biliyor? FETÖ'yü mü ihbar edecekler? Elin oğlu size 'ya kardeşim sen Meclisteydin görev süren içerisinde Muhsin Yazıcıoğlu için ne yaptın?' diye sorar. Onun adını hiç andınız mı, kabrini ziyaret ettiniz mi? Bugün kalktınız Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını siyasete katıyorsunuz. Buradan pirim yapmaya kalkıyorsunuz. Kimse Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim malzemesi yapmasın."
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