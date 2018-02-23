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Kimse Yok Mu Derneği yöneticilerine FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 09:16 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, dernek yöneticisi 21 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kimse Yok Mu Derneği yöneticilerine FETÖ operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

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Kimse Yok Mu Derneği FETÖ operasyonu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
rte hesap verecek elbet.
siyasi ayağı yakalanmadıkça ADALET bitmiştir
alın akp li yöneticileri iş bitsin... bizde kurtulalım...
BU DERNEKLERDE GÖREV YAPMIŞ VEYA ONLARA DESTEK VERMİŞ BİRÇOK SİYASETÇİ VARDI!!! ONLAR NEREDE ACABA?
BUNLAR HALA FALİYETTELERMİYMİŞ hayret.
ikbal gulpinari da aldiniz mi hani erdogana cariye olurum diyen kaşar sunucusu bunlarin
AKP İÇİNDEKİ OPERASYON NE ZAMAN?.. YOKSA FETÖ HİKAYE Mİ? ASIL FETÖ'CÜLER YERLİ YERİNDEYKEN BU TUTUKLAMALAR ÇARE DEĞİL. HELE İSTİFALAR ÇOK GÜLÜNÇ.
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