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"Kimsenin bizi terörle terbiye etmesine müsaade etmedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile gerek Kuzey Irak'ta gerek sınırlarımızın içindeki operasyonlarda dünyaya çok açık ve net mesajlarımızı verdik, veriyoruz. Kimsenin bizi terörle diz çöktürmeye, terbiye etmesine müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile gerek Kuzey Irak'ta gerek sınırlarımızın içindeki operasyonlarda dünyaya çok açık ve net mesajlarımızı verdik, veriyoruz. Kimsenin bizi terörle diz çöktürmeye, terbiye etmesine müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Hilton Garden Inn Otel'de yarınki Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve çocuklarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Konuşmasına Ankara'daki bombalı saldırıları hatırlatarak başlayan Sarıeroğlu, ülkede yoğun şekilde terörle mücadele sürecinin yaşandığını söyledi.

Sarıeroğlu, açılan çukurların oluşturmaya çalıştığı Türkiye'ye yönelik ağır tahribatın önlenmesi için verilen mücadelede çok sayıda kişiyi kaybettiklerini ifade etti.

15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların aileleriyle bir arada bulunduklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Ankara'da bir aile gibi olduğumuzu düşünüyorum. Yaşadığımız bu acı süreçlerde hep birlikte olmaya, acıları paylaşmaya çaba sarf ettik. Ben bir aile gibi, kendimi sizlerin bir evladı gibi hissediyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, çok siyasi bir konuşma yapamayacağını belirterek, "Anneler Günü vesilesiyle burada bu organizasyonu gerçekleştirdik ama şehit aileleri açısından annelik, babalık, eş, kardeş, herkes aynı acıyı yaşıyor. Analarımız olmasaydı bu topraklar bu kadar güçlü mayalanmazdı. Onların yetiştirdiği evlatlar vatan, bayrak, millet ve ezan için kendilerini, gerektiği yerde ve gerektiği zaman hiç arkaya bakmadan canlarını ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Ülkenin son dönemlerde çok ağır badireler atlattığına değinen Sarıeroğlu, millet olma şuuruyla birlik ve beraberlik ruhuyla bu zor zamanların atlatıldığını söyledi.

Sarıeroğlu, AK Parti ve hükümet olarak şehit ailelerini her zaman emanet bildiklerini, bu hassasiyetle büyük bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü ve büyük hedeflere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda yolumuzdan hiçbir şey ve hiç kimse bizi geri döndüremeyecek. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları, aldığımız bu nefesi şehitlerimize borçluyuz. Yüzyıllardır eğer bu topraklarda yaşayabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde yaşayabiliyoruz. Bayrağımız özgürce göklerde dalgalanabiliyorsa bugün hala yine şehitlerimizin sayesinde. Ezanlarımız beş vakit gök kubbede yankılanıyorsa bu da şehitlerimizin sayesinde. Bu yüzden şehitlik, bizim için ulaşılması arzu edilen en yüce makam."

- "Dünyaya çok açık ve net mesajlarımızı verdik"

Sarıeroğlu, salondaki şehit ailelerine, "Rabbimizin ayetinde 'Sabredenlere müjdele.' diyor. Bizler de adımız gibi iman ediyor ve inanıyoruz ki sizler, evlatlarınızı dinimize, vatanımıza, davamıza adayarak Rabbimizin rızasına nail oldunuz. Acılarınızı bizler de derinden paylaşıyoruz." şeklinde seslendi.

Bu acıların bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalıştıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Ülkemize, dinimize, Müslümanlara yönelik tehdit karşısında tüm dünya sesini çıkarmazken yaşanan acılara, sıkıntılara karşı tüm dünya gözlerini kapamışken, kulaklarını tıkamışken Türkiye olarak her yere elimizi uzatıyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu vatana, topraklara, 81 milyonumuzun huzuruna kastetmeye, göz dikmeye kalkan kim olursa olsun karşısında bizi güçlü şekilde bulmaya devam edecek.

Dökülen her bir şehidimizin kanını, burunlarından fitil fitil getirmeye devam edeceğiz. Bunları özellikle ifade etmek istiyorum, mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile gerek Kuzey Irak'ta gerek sınırlarımızın içindeki operasyonlarda dünyaya çok açık ve net mesajlarımızı verdik, veriyoruz. Kimsenin bizi terörle diz çöktürmeye, terbiye etmesine müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

Sarıeroğlu, devletin her kurumunun, milletin her ferdinin şehit yakınlarını baş taşı edecek anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Her daim şehit ailelerinin yanında bulunduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şehit yakınlarına minnet borçlarını bir nebze de olsun ödeyebilmek adına her alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, sözlerini şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak sonlandırdı.

- "15 Temmuz'da bütün millet olarak gazi olduk"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da vatanına, bayrağına, dinine sahip çıkan, canlarını seve seve feda eden bir milletin evladı olmanın ayrıca gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Ben de bu 15 Temmuz'da bütün millet olarak gazi olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Terörle mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bitmeyeceğine işaret eden Tuna, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gaziler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar da şehit annelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü sizler, bu dünyaya bir evlat getirmekle yetinmediniz. Kınalı kuzularınızı, ezan susmasın, bayrak inmesin diye şehit verdiniz." diye konuştu.

Aylar, "Evlatlarımızın intikamı alınmadıkça, bu ülke refaha ermedikçe, birlik ve beraberliğimiz tesis edilmedikçe bizler bu mücadelen vazgeçmeyeceğiz, bu mücadelenin takipçisi olacağız. Sizler bu aziz vatana evlatlarınızı feda ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kahvaltıda, şehit çocukları için oluşturulan oyun alanında çocuklar da palyaçoyla oynadı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Şehit Anneleri Türkiye Gaziler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar

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