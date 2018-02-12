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Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan 5 ortaokul öğrencisi, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak ve moral kazandırmak için onlara duydukları sevgiyi ifade etmeye çayıştıkları mektuplar yazıp, çeşitli hediyeler gönderdiler.  Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, televizyondan takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatı'ndan askerlere moral olması için sevgilerini gösteren mektupları kaleme aldı.

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan 5 ortaokul öğrencisi, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak ve moral kazandırmak için onlara duydukları sevgiyi ifade etmeye çayıştıkları mektuplar yazıp, çeşitli hediyeler gönderdiler.
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, televizyondan takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatı'ndan askerlere moral olması için sevgilerini gösteren mektupları kaleme aldı. Afrin'deki askerlere gönderilmek üzere yazdıkları mektuplarının bulunduğu zarfların içlerine kolye ve tesbihten oluşan hediyeler de koyan çocuklardan Emine Kara, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Zeytin Dalı harekatında bütün milletin sorumluluğu olduğunu düşündük. Bizlerde arkadaşlarımla askerlerimize moral verebileceğimizi mektup yazmaya karar verdik. Mektubun içine tespih ve bileklik koyduk. Bizim için mücadele eden askerlerimize teşekkür ederim. Umarım sağ salim dönerler" dedi.
Aile Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer yaptığı açıklamada "Çocuk evlerinde kalan çocuklarımız Afrin'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yazmışlar. Biz, bundan son derece mutlu olduk. Bana, 'Müdürüm belki biz Afrin'e gidemeyiz ama kaleme aldığımız mektupları askerlerimize gönderirmisiniz ?' dediler. Birliğin ve beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemde devletin koruması altında çocuklarımızın davranışı bizleri mutlu etti. Biz, devlet olarak sadece çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmuyoruz. Çocuklarımıza merhameti, vefanın, devlet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın kaleme aldığımız mektupları Komando Tugayına teslim edeceğiz. Komutanlarımızda bölgede kahramanca mücadele eden askerlerimize bu mektupları ve hediyeleri teslim edecek. Bizim çocuklarımızın durumları belli. Öksüz ve yetim olan çocuklarımız da var. Yetim ve öksüzlerimizin dualarının arşı alaya yükseleceğine inanıyoruz. Çocuklarımız kendi aralarında konuşurken ortaya çıkan ve kısa sürede kaleme alınan bu fikir çok anlamlıdır" diye konuştu.

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Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektuplarıKimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektuplarıKimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

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