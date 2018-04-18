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Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adana'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 8 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı.

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Yapılan takip sonucunda 8 kişinin yaklaşık 22 kimsesiz ve yardıma muhtaç kadını ağlarına düşürüp otoyola götürerek burada onları uzaktan beklemek suretiyle fuhuş yaptırdığı ve paralarına da el koyduğunu belirledi. Ayrıca polis zanlıların fuhuş yapmak istemeyen kadınları ya kendini ya da akrabalarını öldürmekle tehdit edip zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.

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ŞAFAK VAKTİ, ÖZEL HAREKAT BASKIN DÜZENLEDİ

Polis yaptığı bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti harekete geçti. Yaklaşık 350 polis ile eş zamanlı olarak 11 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi, evlerin kapısını koç başı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildi. Bazı zanlılar iftira atıldığını söyleyerek kendilerine iftira attığını ileri sürdüğü şahısları ölümle tehdit etti. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Özel Harekat polis fuhuş

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Bence, bu 8 kişi ameliyatla kadın yapılmalı. Umumi evlere yerleştirilerek çalıştırılmalı. Önce ameliyat paralarını çıkarmaları sağlanmalı. Daha sonra ceza verilen parayı kazanana kadar yine çalıştırılmalı. Kazandıkları para mağdur ettikleri kadınlara verilmeli. Ancak bu şekilde adalet bir nebze olsun sağlanmış olur ve müthiş caydırıcı olur.
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