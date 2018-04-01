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"Kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Basında yer alan 'Kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı'na dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" - "Vatandaşların hastane bahçesine terk edilmeleri söz konusu değildir. Kontrol için hastaneye götürülmüşlerdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, basında yer alan "Kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı"na dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, haberde konu edilen vatandaşların 4 Aralık 2017-31 Mart arasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Esenyurt misafirhanesinde kaldığı belirtildi.

Bu geçici misafirhanenin 31 Mart'ta fonksiyonunun sona ermesiyle haberlere konu edilen vatandaşların sağlık kontrolü için tam teşekküllü hastaneye götürüldüğü aktarılan açıklamada, sağlık raporları alınan vatandaşların daha sonra Kayışdağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze misafirhanesine götürülerek yatışlarının yapıldığı kaydedildi.

Şu an 3 vatandaşın burada misafir edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşların hastane bahçesine terk edilmeleri söz konusu değildir. Kontrol için hastaneye götürülmüşlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında evsiz vatandaşları misafir etme hizmetleri her yıl olduğu gibi bu sene de aralık ayında başlamış, mart ayı sonunda sonuçlanmıştır. Bu süre zarfında 2 bin 910 vatandaşımıza barınma, sağlık, temizlik, gıda, giyim-kuşam hizmetleri verilmiştir. Kimsesiz vatandaşlarımızı merak eden tüm İstanbullular Kayışdağı Darülaceze yerleşkesinde ziyaret edebilirler."

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi Kimsesiz

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