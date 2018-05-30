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"Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 01:19 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Sizlere hizmet etmek için yeniden seçilmeye talibiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız" - "Biz yine çalışmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Cesaretle ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran'ın Türkiye'de bir şahlanış döneminin başlangıcı olacağını belirterek, "Sizlere hizmet etmek için yeniden seçilmeye talibiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız." dedi.

Kaya, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde Gümüşhaneliler Derneği'nce düzenlenen iftarda, sosyal politikalar alanında adeta sessiz bir devrim inşa edildiğini vurgulayarak, Türkiye genelinde tüm ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını söyledi.

Bakan Kaya, 24 Haziran'da sandık başına gidileceğini hatırlatarak, "Türkiye'de 16 Nisan'dan sonra 'vesayet odakları bir bir kalksın' dedik. Bu kararı aslında millet 15 Temmuz gecesi vermişti. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne bu millet, 'Ben irademe sımsıkı sahip çıkacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletini sokaklara çağırması ve kendisinin de Atatürk Havalimanı'nda halkının yanında yer almasıyla yeni bir dönem başladı. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik ve 24 Haziran'da Türkiye'nin ilk başkanını seçeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk başkan yapmak için sizlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kaya, 24 Haziran'ın yeni bir başlangıç olacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran Türkiye'de bir şahlanış döneminin başlangıcı olacak. Bu milletin her seçimde bize verdiği destekle her seçim büyük projelerle milletimize daha büyük hizmet imkanları açtık. Sizlere hizmet etmek için yeniden seçilmeye talibiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Bu dönem güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için parlamentoda da sizlerden destek bekliyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşımda neredeydik nerelere geldik? Biz daha fazlasını yapmaya talibiz. Ülkemizi ilk 10 ekonominin içine sokalım istiyoruz. Her seçimde bize destek olan bu aziz millet, bu seçimde de ülkeyi büyütmekten yana olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracaktır. Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün, dünyanın her yerindeki mazlumlara sahip çıkan bir Türkiye var. Biz mu millete hizmetkar olmaya geldik ve milletimize gece gündüz hizmet etmek için çabalıyoruz. Bu millet her zaman arkamızda oldu bundan sonra da arkamızda olacak. Sizlerden AK Parti'ye destek istiyorum."

Kaya, son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Biz yine çalışmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Cesaretle ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kaya, daha sonra Eyüp Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlara karanfil dağıttı ve sohbet etti.

Eyüp'te bir aileyi ziyaret eden Kaya, mahalledeki kadınların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Okçular Vakfı tesislerinde düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın madalya törenine katılan Kaya, burada dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Eyüpsultan Kültür Merkezi Gümüşhaneliler Derneği okçular vakfı

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