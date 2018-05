"Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz"

- "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kaya, 24 Haziran'ın yeni bir başlangıç olacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran Türkiye'de bir şahlanış döneminin başlangıcı olacak. Bu milletin her seçimde bize verdiği destekle her seçim büyük projelerle milletimize daha büyük hizmet imkanları açtık. Sizlere hizmet etmek için yeniden seçilmeye talibiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Bu dönem güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için parlamentoda da sizlerden destek bekliyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşımda neredeydik nerelere geldik? Biz daha fazlasını yapmaya talibiz. Ülkemizi ilk 10 ekonominin içine sokalım istiyoruz. Her seçimde bize destek olan bu aziz millet, bu seçimde de ülkeyi büyütmekten yana olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracaktır. Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün, dünyanın her yerindeki mazlumlara sahip çıkan bir Türkiye var. Biz mu millete hizmetkar olmaya geldik ve milletimize gece gündüz hizmet etmek için çabalıyoruz. Bu millet her zaman arkamızda oldu bundan sonra da arkamızda olacak. Sizlerden AK Parti'ye destek istiyorum."