Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Antalya Kimya Olimpiyatı başvuruları başladı.

Kimya Olimpiyatı organizasyonu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh Sami Taner, “4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak Kimya Olimpiyatı’na sadece 10. ve 11. sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. İki oturum halinde yapılacak Kimya Olimpiyatı ilk gün çoktan seçmeli test ile, ikinci gün ise kimya bilim kültürüne dair bilgileri yoklayan sorularla interaktif yarışma şeklinde yapılacaktır” dedi.

Taner, “Akdeniz Üniversitesi olarak temel bilimsel becerileri yüksek öğrenciler için Üniversitemizin ve Kimya Bölümünün tercih sebebi olması açısından bu olimpiyatın çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bilim Kurulu Başkanı ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç’ın da desteği ile düzenlenen Kimya Olimpiyat jürisinde Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Edip Bayram, Doç.Dr. Önder Topel ve Yrd.Doç.Dr.Nadir Kiraz yeralıyor.”

Antalya Kimya Olimpiyatı’na son başvuru tarihinin 23 Nisan 2018 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Memduh Sami Taner, kimya ve bilim sever gençleri olimpiyata katılmaya davet etti.