HABER

Kimya Olimpiyatı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Antalya Kimya Olimpiyatı başvuruları başladı.Kimya Olimpiyatı organizasyonu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Kimya Olimpiyatı başvuruları başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Antalya Kimya Olimpiyatı başvuruları başladı.
Kimya Olimpiyatı organizasyonu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh Sami Taner, “4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak Kimya Olimpiyatı’na sadece 10. ve 11. sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. İki oturum halinde yapılacak Kimya Olimpiyatı ilk gün çoktan seçmeli test ile, ikinci gün ise kimya bilim kültürüne dair bilgileri yoklayan sorularla interaktif yarışma şeklinde yapılacaktır” dedi.
Taner, “Akdeniz Üniversitesi olarak temel bilimsel becerileri yüksek öğrenciler için Üniversitemizin ve Kimya Bölümünün tercih sebebi olması açısından bu olimpiyatın çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bilim Kurulu Başkanı ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç’ın da desteği ile düzenlenen Kimya Olimpiyat jürisinde Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Edip Bayram, Doç.Dr. Önder Topel ve Yrd.Doç.Dr.Nadir Kiraz yeralıyor.”
Antalya Kimya Olimpiyatı’na son başvuru tarihinin 23 Nisan 2018 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Memduh Sami Taner, kimya ve bilim sever gençleri olimpiyata katılmaya davet etti.

Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandal karar sonrası Çipras'tan Türkiye açıklaması!

Skandal karar sonrası Çipras'tan Türkiye açıklaması!

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Meclis'te sürpriz görüşme!

Meclis'te sürpriz görüşme!

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.