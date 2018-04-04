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Kimya sektöründe "ihracatın yıldızları" ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:04 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisine 2017'de 16 milyar doların üzerinde ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmalarına ödül verildi - İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz: - "Sektörümüzün 2017 ihracatı bir önceki yıla göre miktarda 10,9 artış ile 18,3 milyon ton, değerde ise yüzde 15,2 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke BAE, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisine geçen yıl 16 milyar doların üzerinde ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildi.

"2017 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İhracatın Yıldızları Ödülleri" töreni, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, sektör temsilcileri ödüllendirildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, programda, ihracatçıların her geçen yıl çıtayı yükselterek ilerlediğini belirtti. Metin, Akyüz'ün örnek bir başkan olarak görevini doldurduğunu aktararak, İKMİB'in yönetim kurulundaki tüm üyeleri gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Metin, şunları kaydetti:

"2018’de ihracatımızın büyümeye olan katkısının devam edeceğini görüyoruz. Kimya sektörü stratejik bir sektör. Her alanda birçok sektörün girdisi olan bir sektör. Buradaki büyüme çok büyük anlam ifade ediyor. Yenilikçi kimya sektörü ihracata büyük katkı sağlıyor. En çok ihracat yapan sektörler arasında 3'üncü sırada yer alıyor. Çok daha hızlı gelişebilecek bir sektör. 2023 yılındaki 50 milyar dolar hedefe siz ihracatçılarımızla ulaşacağız. Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik unsurlarıyla büyüyeceğiz. İhracatçımızın her adımında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesine, ihracatına katkı sağlayan çok değerli sanayicilerimize teşekkür ediyorum."

- "Kimya sektörü 18 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacak"

Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de bütün ihracatçıları kutlayarak, "Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 yılı hem ekonomimiz hem de ihracatımız açısından oldukça başarılı bir yıl olarak geride kaldı. 2017 yılında ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 10,2 artış kaydetti." diye konuştu.

Söz konusu artış oranıyla dünya ticaretindeki artışın üzerine çıkmayı başardıklarını aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl genelinde yüzde 7,4’lük bir büyüme oranı yakaladık. Bu sayede, aralarında Çin ve Hindistan'ın da olduğu G20 ülkeleri arasında lider olduk. Bu büyümede siz değerli ihracatçılarımızın önemli bir payı var. Yüzde 7,4'lük büyümemizin 2,55 puanı ihracattan kaynaklandı. Tüm sektörlerimiz gibi kimya sektörü de ihracata ve büyümeye destek sağladı. Kimya sektörü 2017'de ihracatını yüzde 15 artarak ihracatımızın artmasında önemli bir destek sağladı. Geçen yıl her 100 dolarlık ihracatımızın 11 doları, sizler tarafından gerçekleştirildi. Bu başarıyı yakalayan tüm kimya ihracatçılarımızı buradan alkışlıyorum ve kutluyorum."

Büyükekşi, yıl sonunda kimya sektörünün 18 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağına işaret ederek, "Bugün sağlık, kozmetik, eczacılık, yapı kimyasalları gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünya devi firmalar var. Bu firmalar, Kimya 4.0 ile dijital transformasyon ile geleceğe yön vermeye çalışıyor. Artık kişiselleştirilmiş ilaç ve kozmetik ürünleri, endüstriyel biyoteknoloji, e-sağlık hizmetleri gibi kavramlar sektörümüzün geleceğini oluşturuyor. Bugün burada bizlerle birlikte olan sektörümüzün en başarılı firmalarına sesleniyorum; ya bu kavramların içinde olacağız ya da bu oyunun dışında kalacağız." yorumunu yaptı.

- "Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3. sektörü"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise kimya sektörünün 2017 yılında 16,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3. sektörü olduğunu belirterek, "Sektörümüzün 2017 ihracatı bir önceki yıla göre miktarda 10,9 artış ile 18,3 milyon ton, değerde ise yüzde 15,2 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke BAE, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı." bilgisini verdi.

Akyüz, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren ülke grubunun ise yaklaşık yüzde 37 pay ile 5,8 milyar doları aşan AB olduğunu aktararak, "Alt sektörlerimiz açısından geçen yılı değerlendirdiğimizde ihracata en fazla katkıyı 5,3 milyar dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri, 3,5 milyar dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile 1,3 milyar dolarlık ihracatla anorganik kimyasallar ürün gruplarının yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

- 24 kategoride ilk 5 firma ödüllendirildi

Kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmanın ödüllendirildiği gecede 24 kategoride en başarılı firmalar ödüllendirildi.

Ödül alan firmalar şu şekilde oluştu:

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

1

FIRAT PLASTİK KAUÇUK

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

2

SUPERLİT BORU

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

3

EGE PROFİL

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

4

SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

5

SUBOR BORU

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI

1

ERKUL KOZMETİK

RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI

2

KOSAN KOZMETİK

RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI

3

TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI

4

KADIOĞLU KOZMETİK

RENKLİ KOZMETİKLER İHRACATI

5

ATM KOZMETİK

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

1

AKKİM YAPI KİMYASALLARI

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

2

BETA KİMYA

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

3

TÜRK HENKEL KİMYA

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

4

KİMYAPSAN KİMYA

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

5

OYNURDEN KİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

MADENİ YAĞLAR İHRACATI

1

SHELL&TURCAS PETROL

MADENİ YAĞLAR İHRACATI

2

BP PETROLLERI

MADENİ YAĞLAR İHRACATI

3

PETROL OFİSİ A.Ş.

MADENİ YAĞLAR İHRACATI

4

REKSOİL PETROKİMYA SANAYİ

MADENİ YAĞLAR İHRACATI

5

MOBIL OIL TURK A.S.

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI

1

AYGAZ

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI

2

TÜPRAŞ

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI

3

MILANGAZ L.P.G.DAĞITIM

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI

4

ÖZERSOYLAR TARIM ÜRÜNLERİ

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI

5

PETKİM PETROKİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

1

MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA

ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

2

AK-TAŞ DIŞ TİCARET

ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

3

PLASTAY KİMYA

ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

4

AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA

ORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

5

SANDOZ SYNTEK İLAÇ HAMMADDELERİ

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

2

CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET

ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

3

EGESİL KİMYA

ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

4

BAKIRSÜLFAT KİMYA

ANORGANİK KİMYASALLAR İHRACATI

5

A.B GIDA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI

1

TOROS TARIM

KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI

2

BAGFAS BANDIRMA GÜBRE

KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI

3

GEMLİK GÜBRE

KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI

4

SUNBİLA DIŞ TİCARET

KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI

5

GÜBRE FABRİKALARI

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI

1

POLİMER KAUÇUK SANAYİ

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI

2

TEKLAS KAUÇUK

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI

3

STANDARD PROFİL

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI

4

TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI

5

RAVAGO PETROKİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI

1

AK-PA TEKSTİL

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI

2

SUN CHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI

3

AKKİM YAPI KİMYASALLARI

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI

4

SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER İHRACATI

5

JOTUN BOYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI

1

SANDOZ İLAÇ

ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI

2

NOBEL İLAÇ

ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI

3

WORLD MEDICINE İLAÇ

ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI

4

CO-RE-NA ECZA DEPOSU

ECZACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATI

5

BİLİM İLAÇ

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

1

EVYAP INTERNATIONAL

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

2

COSTER AEROSOL VALF

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

3

ERTE KOZMETİK

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

4

KOSAN KOZMETİK

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

5

APS AMBALAJ KOZMETİK

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI

1

SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI

2

ARSAN KİMYA

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI

3

FULYA KOZMETİK

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI

4

KARDEŞLER UÇAN YAĞLAR

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ İHRACATI

5

AKSAN KOZMETİK

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI

1

AROMSA BESİN AROMA

LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI

2

IFF AROMA ESANS SANAYİ

LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI

3

ÇAĞDAŞ KİMYA

LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI

4

SYMRISE KİMYA SANAYİ

LEZZET KİMYASALLARI İHRACATI

5

AROMATECH GIDA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

KOKU KİMYASALLARI İHRACATI

1

ERDOĞMUŞ PARFÜM SANAYİ

KOKU KİMYASALLARI İHRACATI

2

GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR

KOKU KİMYASALLARI İHRACATI

3

SELUZ KİMYA KOZMETİK

KOKU KİMYASALLARI İHRACATI

4

FROMA ESANS VE AROMA

KOKU KİMYASALLARI İHRACATI

5

ELSO KİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI

1

COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI

2

PROCTER AND GAMBLE TÜKETİM MALLARI

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI

3

BASF TURK KİMYA

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI

4

EVYAP INTERNATIONAL

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI İHRACATI

5

HAYAT KİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

1

DEMKA PLASTİK ZUCCACİYE

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

2

CAMBRO ÖZAY PLASTİK

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

3

GONPA EV GEREÇLERİ

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

4

VİOLET HOUSE PLASTİK

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

5

IRAK DIŞ TİCARET

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

1

YILDIZ PLASTİK VE AMBALAJ

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

2

SEM GLOBAL DIŞ TİCARET

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

3

YÖMSEREXPORT DIŞ TİCARET

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

4

ATİLLA TÜRK

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

5

IŞIK PLASTİK SANAYİ

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

1

ORGANİK KİMYA

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

2

ARGON KİMYA

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

3

RAVAGO PETROKİMYA

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

4

KİMTEKS POLİÜRETAN

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

5

PULVER KİMYA

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

1

KOROZO DIŞ TİCARET

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

2

ROMA PLASTİK

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

3

ELİF PLASTİK AMBALAJ

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

4

HAYAT KİMYA

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

5

POLİNAS PLASTİK

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR

1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR

2

CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR

3

HAYAT KİMYA

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR

4

AYGAZ

İHRACATINI EN ÇOK ARTIRANLAR

5

POLİMER KAUÇUK SANAYİ

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI

1

REFERANS NÜKLEER TIP

EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI

2

PRAKSİS DİŞ SAĞLIK

EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI

3

PFIZER İLAÇLARI

EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI

4

JD DENTAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ

EN KATMA DEĞERLİ İHRACATÇI

5

TEKA REKLAM SERİGRAF BASKI

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

HEDEF ÜLKELERE İHRACAT

1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

HEDEF ÜLKELERE İHRACAT

2

POLİMER KAUÇUK SANAYİ

HEDEF ÜLKELERE İHRACAT

3

CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET

HEDEF ÜLKELERE İHRACAT

4

TÜPRAŞ

HEDEF ÜLKELERE İHRACAT

5

AK-PA TEKSTİL

KATEGORİ

SIRA

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

PAZAR SAYISI ARTIŞ

1

REKSOİL PETROKİMYA SANAYİ

PAZAR SAYISI ARTIŞ

2

HUNCA GLOBAL

PAZAR SAYISI ARTIŞ

3

ABOX PLASTİK AMBALAJ

PAZAR SAYISI ARTIŞ

4

MEDBAR TIBBİ MALZEMELER

PAZAR SAYISI ARTIŞ

5

ASİL GROUP

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Anahtar Kelimeler:
İhracatın Yıldızları İKMİB kimya sektörü

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