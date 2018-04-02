Kimya sektöründen 4 milyar 186 milyon dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörünün 2018 yılı üç aylık ihracatı 4 milyar 186 milyon dolar oldu.
İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, mart ayında kimya ihracatı ise şubat ayına göre yüzde 23,5 artarak 1 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kimya ihracatında mart ayında ilk üçte Almanya, İspanya ve ABD yer alırken, sektörün mart ayı ihracatı 1 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya, mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya'ya yapılan kimya ihracatı 2018 yılının şubat ayında 78 milyon 610 bin dolar iken mart ayında yüzde 12,2 artışla 88 milyon 211 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında Almanya'dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, ABD, Hollanda, Mısır, Irak, Cebelitarık, İtalya, Malta ve İsrail oldu.
- Plastikler ve mamulleri ihracatı birinciliğini koruyor
Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Mart ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri 539 milyon 676 bin 510 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 293 milyon 5 bin 36 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 157 milyon 672 bin 569 dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise kauçuk, kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, sabun ve yıkama müstahzarları, uçucu yağlar, kozmetikler, muhtelif kimyasal maddeler ve organik kimyasallar oldu.
Sektörün üç aylık ihracat performansına bakıldığında ise ocak-mart döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 1,85 artışla 4 milyar 186 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İspanya, Irak, Hollanda, Mısır, İtalya, ABD, İran, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya sektörü ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, "2018 yılı mart ayında şubat ayına göre yüzde 23,5 artışla 1 milyar 565 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. 2018 yılı 3 aylık dönemde ihracatımız 4 milyar 186 milyon dolara ulaştı. Bu ay Almanya, İspanya gibi en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD’nin de 3’üncü sırada yer alması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.
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