Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

Bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları deneylerde geliştirdikleri özel kimyasal bileşenle, kolesterolün sebep olduğu tüy kaybı ile beyazlamasını durdurmayı ve deri yaralarını iyileştirmeyi başardı.
ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesinden bilim adamları söz konusu kimyasal bileşen sayesinde vücutta, "glikosifingolipit" adı verilen, yağlanmayla birlikte deri ve tüy hücrelerinde tahribata yol açan amino-alkolün üretimini engelledi.
Bileşenin enjekte edildiği farelerde beyazlaşan tüylerin eski rengine döndüğü, kelleşmenin durduğu ve deri yaralanmalarının iyileştiği gözlendi.
Farelerde gözlenen sonuçların insanlarda da doğrudan etkili olacağını söylemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sonuçların kellik, saç beyazlaması ve deri yaralarına karşı ilaç üretmek için yol gösterici olabileceğini kaydetti.
Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.
Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü
Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti
Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum