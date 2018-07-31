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Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

Bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları deneylerde geliştirdikleri özel kimyasal bileşenle, kolesterolün sebep olduğu tüy kaybı ile beyazlamasını durdurmayı ve deri yaralarını iyileştirmeyi başardı.

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesinden bilim adamları söz konusu kimyasal bileşen sayesinde vücutta, "glikosifingolipit" adı verilen, yağlanmayla birlikte deri ve tüy hücrelerinde tahribata yol açan amino-alkolün üretimini engelledi.

Bileşenin enjekte edildiği farelerde beyazlaşan tüylerin eski rengine döndüğü, kelleşmenin durduğu ve deri yaralanmalarının iyileştiği gözlendi.

Farelerde gözlenen sonuçların insanlarda da doğrudan etkili olacağını söylemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sonuçların kellik, saç beyazlaması ve deri yaralarına karşı ilaç üretmek için yol gösterici olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
beyazlama deri yaralanması Kellik Kolestrol Scientific Reports

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