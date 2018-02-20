Kimyasal hadım nedir, nasıl uygulanır? Hangi ülkelerde kimyasal hadım uygulaması var?

Çocuk İstismarına karşı 6 bakandan oluşan komisyon kurulması sonrasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "kimyasal hadım" yönteminin 2-3 gün içinde gündeme alınabileceğini açıkladı. Peki kimsayal hadım nedir ve nasıl uygulanır? Etkisi tam olarak nedir? Dünyada hangi ülkeler cinsel suç mahkumlarına kimyasal hadım uyguluyor?

HADIM NEDİR, KİMYASAL HADIM NEDİR?

Hadım Arapça bir kelimedir ve kısırlaştırılmış erkek anlamına gelir. Tarihimizde "hadım etmek" kavramı harem ağaları ile bilinmektedir. Harem ağalarının cinsel organları kesilerek, burularak veya ezilerek hadım edilirlerdi. Günümüzde ise hadım kimyasal bir müdahale ile gerçekleştiriliyor.

Kimyasal hadımda cinsel organlar alınmıyor, kişinin cinsel isteği anafrodizyak ilaçlarla bastırılıyor. Geri döndürülebilir bir uygulama olan kimyasal hadım bazı durumlarda vücutta kalıcı etkilere de neden olabiliyor.

İLK KEZ 1944'TE UYGULANDI

Kimyasal Hadım yöntemi 1944 yılında ilk kez erkeklerin testoteronunu düşürmek amacıyla kullanılmıştır. O tarihten bu yana da cinsel suçlara karşı çeşitli ülkelerde denenmiştir.