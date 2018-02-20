Kimyasal hadım nedir, nasıl uygulanır? Hangi ülkelerde kimyasal hadım uygulaması var?

Çocuk İstismarına karşı 6 bakandan oluşan komisyon kurulması sonrasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "kimyasal hadım" yönteminin 2-3 gün içinde gündeme alınabileceğini açıkladı. Peki kimsayal hadım nedir ve nasıl uygulanır? Etkisi tam olarak nedir? Dünyada hangi ülkeler cinsel suç mahkumlarına kimyasal hadım uyguluyor?
Hadım Arapça bir kelimedir ve kısırlaştırılmış erkek anlamına gelir. Tarihimizde "hadım etmek" kavramı harem ağaları ile bilinmektedir. Harem ağalarının cinsel organları kesilerek, burularak veya ezilerek hadım edilirlerdi. Günümüzde ise hadım kimyasal bir müdahale ile gerçekleştiriliyor.
Kimyasal hadımda cinsel organlar alınmıyor, kişinin cinsel isteği anafrodizyak ilaçlarla bastırılıyor. Geri döndürülebilir bir uygulama olan kimyasal hadım bazı durumlarda vücutta kalıcı etkilere de neden olabiliyor.
İLK KEZ 1944'TE UYGULANDI
Kimyasal Hadım yöntemi 1944 yılında ilk kez erkeklerin testoteronunu düşürmek amacıyla kullanılmıştır. O tarihten bu yana da cinsel suçlara karşı çeşitli ülkelerde denenmiştir.
DÜNYADA KİMYASAL HADIM YAPILAN ÜLKELER
Dünyanın pek çok ülkesinde kimyasal hadım, cinsel suçlarda bir ceza olarak kullanılıyor. Arjantin'de bir bölgede kendi isteği ile kimyasal hadım olanlara ceza indirimi uygulanıyor.
Avrupa'da kimyasal hadım yaygın olarak kullanılıyor. Almanya, Portekiz, Polonya, Birleşik Krallık, Moldova, Estonya ve Makedonya'da özellikle çocuk tacizi vakalarında kimyasal hadım cezasına başvurulmakta.
2016'da Hindistan, çocuk tacizinden mahkum olanlara yönelik kimyasal hadım cezasını kanunlaştırmıştır. Rusya'da 2011'de 14 yaşından küçüklere karşı cinsel suçlardan mahkum olanlara kimyasal hadım uygulanması kanuna geçirilmiştir.
Güney Kore de 2011 yılından bu yana çeşitli vakalarda kimyasal hadım cezası uygulanmıştır.
ABD'de ilk kez 1966 yılında kimyasal hadım yapılmıştır. Kimyasal hadımı çocuklara karşı cinsel suçlardan mahkum olanlara karşı kullanılmasına yönelik ilk kanunu 1996 yılında Kaliforniya eyaleti yürürlüğe sokmuştur. ABD'de başka eyaletlerde de kimyasal hadım ile ilgili denemeler yapılmaktadır.
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