Kimyasal madde bulunan konteynerde yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'ndeki bir sitenin yanındaki çöp konteynerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü.

Söndürme işleminin ardından çevreye kötü koku yayılması üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kimyasal maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

