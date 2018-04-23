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KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİ OLAYINDA 2 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kimyasal Maddenin, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasında dün, kimliği belirsiz kişilerce kimyasal madde döküldüğü ortaya çıkarıldı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, kimyasal maddenin Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından bir hafriyat kamyonuna yüklenerek getirilip olay yerine döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sözkonusu hafriyat kamyonunun şoförü ile yüklemeyi yapan kepçe operatörü yakalanarak gözaltına alındı.
Bu arada, kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelmesinde, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039

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