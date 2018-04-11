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"Kimyasal saldırı en çok çocukları vurdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Save the Children Suriye Müdahale Direktörü Khush: - "Pek çok çocuk, ayırım gözetmeyen bir saldırıda hayatını kaybetti. Bölgede çalışan iş ortaklarımız çocukların boğulduğunu, ağızlarından beyaz köpüklerin çıktığını ve kaotik bir ortamda kıvrandıklarını dile getirdi" - "Kimyasal silah saldırısının gerçekleştiği söylenen bölgeleri uluslararası araştırmacılar incelemelidir. Suriye'de çocuklara yapılan saldırıların cezasız kalmasına göz yumamayız"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children Suriye Müdahale Direktörü Sonia Khush, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde hafta sonunda düzenlenen ve çoğunluğu kadın ve çocuk 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyla ilgili, "Pek çok çocuk, ayırım gözetmeyen bir saldırıda hayatını kaybetti. Bölgede çalışan iş ortaklarımız çocukların boğulduğunu, ağızlarından beyaz köpüklerin çıktığını ve kaotik bir ortamda kıvrandıklarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Khush, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'nın çocuklarının beş yıl boyunca savaş ve şiddete maruz kaldığının altını çizdi. Çocukların yıllarca eğitim, besin ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurgulayan Khush, bölgede binlerce insanın evinden kaçtığını, geride kalanları ise belirsiz bir geleceğin beklediğini ifade etti.

Doğu Guta'nın Duma bölgesinde kimyasal silah saldırısı olarak haberlere yansıyan raporlardan "dehşete düştüklerini" vurgulayan Khush, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Pek çok çocuk, ayırım gözetmeyen bir saldırıda hayatını kaybetti. Bölgede çalışan iş ortaklarımız çocukların boğulduğunu, ağızlarından beyaz köpüklerin çıktığını ve kaotik bir ortamda kıvrandıklarını dile getirdi. Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanan ateşkes anlaşması Suriye genelinde derhal uygulanmalı, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Duma dahil Doğu Guta'daki tüm bölgelere girişi sağlanmalıdır. Aylarca devam eden çatışmanın ardından yerinden edilmiş insanlar ve bölgede kalan siviller acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Kimyasal silah saldırısının gerçekleştiği söylenen bölgeleri uluslararası araştırmacılar incelemelidir. Suriye'de çocuklara yapılan saldırıların cezasız kalmasına göz yumamayız."

- Yardımlar sürecek

Save The Children Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Oben Çoban da açıklamasında, bölgede çalışan partnerlerinin geçen hafta sığınaklarda yaşayan ailelere 4 bin kış ve hijyen kiti, 700'den fazla nakdi yardım çeki ve binlerce sıcak yemek dağıttığını bildirdi.

Kuzey Doğu Suriye'deki ekiplerinin yerinden edilmiş insanlar için yeni gelen yardım kiti, nakdi yardım çeki ve 40 bin insana yetecek kadar hazır yemek dağıtmaya devam ettiğine değinen Çoban, açıklamasında, "Saldırılarda, hem diğer uluslararası ihlaller hem de çocuk haklarını ihlal edenler için bağımsız soruşturmaların başlatılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun bir geleceğe sahip olmayı hakettiğine inanan Save the Children, 1919 yılında İngiltere'de kuruldu. 120 ülkede 25 bin çalışanıyla dünya çocuklarının daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti almaları için çalışan Save the Children, doğal afetler, savaşlar ve çatışmalarda zor duruma düşmüş çocuklara acil durum yardımı da sunuyor. Suriye krizinin başlamasıyla 2013 yılında Türkiye'de de faaliyete geçen Save the Children, İstanbul (merkez) ve Hatay ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğu guta istanbul kimyasal saldırı Save the Children

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