"Kimyasal saldırı en çok çocukları vurdu"

- Yardımlar sürecek

Save The Children Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Oben Çoban da açıklamasında, bölgede çalışan partnerlerinin geçen hafta sığınaklarda yaşayan ailelere 4 bin kış ve hijyen kiti, 700'den fazla nakdi yardım çeki ve binlerce sıcak yemek dağıttığını bildirdi.

Kuzey Doğu Suriye'deki ekiplerinin yerinden edilmiş insanlar için yeni gelen yardım kiti, nakdi yardım çeki ve 40 bin insana yetecek kadar hazır yemek dağıtmaya devam ettiğine değinen Çoban, açıklamasında, "Saldırılarda, hem diğer uluslararası ihlaller hem de çocuk haklarını ihlal edenler için bağımsız soruşturmaların başlatılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun bir geleceğe sahip olmayı hakettiğine inanan Save the Children, 1919 yılında İngiltere'de kuruldu. 120 ülkede 25 bin çalışanıyla dünya çocuklarının daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti almaları için çalışan Save the Children, doğal afetler, savaşlar ve çatışmalarda zor duruma düşmüş çocuklara acil durum yardımı da sunuyor. Suriye krizinin başlamasıyla 2013 yılında Türkiye'de de faaliyete geçen Save the Children, İstanbul (merkez) ve Hatay ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor.