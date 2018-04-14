"Kimyasal saldırıdan Esed rejimi sorumlu"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırıyı Esed rejiminin yaptığı konusunda emin olduklarını bir kez daha dile getirdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sanders, Duma'daki kimyasal silah saldırısını Esed rejiminin yaptığından emin olup olmadıklarına ilişkin bir soruya, "Suriye'deki kimyasal silah saldırısından Suriye rejiminin sorumlu olduğu konusunda eminiz; aynı zamanda bu kimyasal saldırıların olmasını engellemekte başarısız olan Rusya'yı da sorumlu tutuyoruz." yanıtını verdi.

- "İstihbarat delilleri açık"

Esed rejiminin daha önce de benzer kimyasal silah saldırıları yaptığını bildiklerini ve bunlara ilişkin ellerindeki istihbarat delillerinin yeterince açık olduğunu vurgulayan Sanders, Duma'daki saldırıya ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la hem perşembe akşamı hem de cuma sabahı telefonda görüştüğünü hatırlatan Sanders, görüşmelerin içeriğine ise girmeyeceğini belirtti.