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"Kimyasal saldırıdan Esed rejimi sorumlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:54 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "Suriye'deki kimyasal silah saldırısından Suriye rejiminin sorumlu olduğu konusunda eminiz; aynı zamanda bu kimyasal saldırıların olmasını engellemekte başarısız olan Rusya'yı da sorumlu tutuyoruz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırıyı Esed rejiminin yaptığı konusunda emin olduklarını bir kez daha dile getirdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sanders, Duma'daki kimyasal silah saldırısını Esed rejiminin yaptığından emin olup olmadıklarına ilişkin bir soruya, "Suriye'deki kimyasal silah saldırısından Suriye rejiminin sorumlu olduğu konusunda eminiz; aynı zamanda bu kimyasal saldırıların olmasını engellemekte başarısız olan Rusya'yı da sorumlu tutuyoruz." yanıtını verdi.

- "İstihbarat delilleri açık"

Esed rejiminin daha önce de benzer kimyasal silah saldırıları yaptığını bildiklerini ve bunlara ilişkin ellerindeki istihbarat delillerinin yeterince açık olduğunu vurgulayan Sanders, Duma'daki saldırıya ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la hem perşembe akşamı hem de cuma sabahı telefonda görüştüğünü hatırlatan Sanders, görüşmelerin içeriğine ise girmeyeceğini belirtti.

- Görüşmeler sürüyor

Beyaz Saray'da cuma günü öğleden sonra yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısına da işaret eden Sanders, Trump'ın ilgili güvenlik bürokrasisi ve ulusal güvenlik ekibiyle çok yakın temas halinde olduğunu aktardı.

Dün de AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Duma'dan alınan kan ve idrar örneklerinden yola çıkarak söz konusu saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığını teyit etmişti.

Amerikan NBC kanalına konuşan üst düzey iki Amerikalı yetkili de Duma'daki saldırının Esed rejimi tarafından yapıldığına emin olduklarını bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiş ve "Saldırıdan Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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