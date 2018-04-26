Kimyasal silah saldırısının tanıkları Duma'daki katliamı anlattı

Kimyasal silah ile vurulduğu anda sığınaklarında olduklarını, buna rağmen aniden öksürmeye, gözleri yanmaya ve ağızlarından köpük çıkmaya başladığını belirten Mercan, "Bazıları bayılıp düşmeye başladı. 6 kardeşim etkiledi. Gözümüzün önünde insanlar öldü. Sivil Savunma yardım edemedi. Kız kardeşimi, halamın kızını, yengemi soyduk ve su dökmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Doğu Gutalılar, açlık, hastalık, ilaçsızlık, kimyasal silahları da içeren aralıksız bombardımanlara rağmen rejime direnmiş, ancak Rusya ile bölgeyi kontrol eden askeri muhaliflerin anlaşması üzerine ülkenin kuzeyine tahliye edilmişti.

Mercan'ın annesi de kimyasal silah saldırısı öncesindeki 2 gün su ve yiyecek alabilmek için dışarıya çıkamadıklarını, aralıksız bombardıman olduğunu belirterek kimyasal silah saldırısını şöyle anlattı:

"İkindi vakti olduğunda çok güçlü bir koku almaya başladık. Kızım giydiği gömleği çekiştirip 'Boğuluyorum' diye haykırıyordu. Bir şey yapamadım. Kimyasal saldırı düzenlendiğini anlamıştık. Sivil Savunma akşam saatine kadar olay yerine ulaşamadı. Yerlerde cesetler öylece kaldı."

Katliam tanıklarından Ebu Halit de şunları aktardı:

"Rejim Duma hariç tüm Guta'yı ele geçirmişti. Cuma günü (Kimyasal silah saldırısından bir gün önce) rejim ve Rusya'nın savaş uçakları sivilleri vuruyordu. Cephe hatlarına saldırmıyorlardı. Ertesi gün kimyasal silah saldırısı olduğunda 20 aylık kızım hemen vefat etti. Defin edemedik. Sivil Savunma akşam saatlerinde ancak ulaştı ve kimyasal silah saldırısı olduğunu söyledi. Etkilenenleri su ve sirkeyle yıkamamızı istediler. Yetiştirebildiğimiz kadarını yaptık. 200 metre mesafede sahra hastanesi vardı ama saldırılar kesilmediği için etkilenenleri götüremedik. Halen boğazımda bir yanma hissi var. Sürekli öksürüp çıkarmaya çalışıyorum ama gitmiyor. Çocuklarımda da bir hantallık var. O saldırıdan en az 200 aile etkilendi."