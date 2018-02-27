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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), son zamanlarda Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara yönelik inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), son zamanlarda Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara yönelik inceleme başlattı

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