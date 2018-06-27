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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne, kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını tespit yetkisi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne, kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını tespit yetkisi verildi


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