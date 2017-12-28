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Kına gecesinde marketini soydular

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kına gecesi yapan kişinin marketini soyan hırsızlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Soygun sonrası olay yerinden ayrılan hırsızların, güvenlik kamerasından saklanmaya çalışmaları ve levyeyi markette unuttuklarını anlayınca tekrar markete gelip levyeyi alması ilginç görüntüler oluşturdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir marketten pompalı tüfekle gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 11 gün önce Topağaç Mahallesi'nde kendisine ait markete gelen Masum Beşir, iş yerinin kapısının açık olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, marketten yaklaşık 5 bin lira değerinde sigara ile iş yerinde bulunan harddisk ve monitörün çalındığını tespit etti.

Marketin güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde şüphelilerin olay yerine otomobil ile gelmesi, pompalı tüfekli, levyeli ve demir kesme makaslı 4 hırsızdan 3'ünün içeride sigara raflarını boşalttığı, diğerinin de kapı önünde elinde silahla çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

Şüphelilerin yüzünü saklayama çalıştığı görüntülerde ayrıca, sigaraları çuvala doldurmaları, kasadaki evrakları karıştırmaları ve marketten çıkıp otomobille uzaklaşmaları, unuttukları levyeyi almak üzere tekrar markete döndükleri görülüyor.

Market soygunu yapan hırsızların birisinin olaydan yaklaşık bir hafta sonra Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığının takibi sonucu yakalandığı bildirildi.

Bu arada hırsızlığın meydana geldiği gece Beşir'in kına gecesi yaptığı öğrenildi.

(AA)

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