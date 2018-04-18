Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik’te düzenlenen etkinliklerde yapılan lise öğrencilerin temsilci kına gecesi beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte açılış konuşması yapan Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Avcu, “Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türlerinin ortaya çıkması, turizmde en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlanmaktadır. Bu yıl da İl Kültür Turizm Müdürlüğüyle hazırladığımız kutlama programımızı beğeneceğinizi umuyorum. Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 1997 yılından bu yana verdiğimiz eğitimle hem yüksek öğretime öğrenci, hem de turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekteyiz. Yetiştirdiğimiz gençlere milli, manevi değerlerimizin yanında kültürel değerlerimizle birlikte turiste karşı geleneksel Türk misafirperverliğini de öğretme gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

“İlimiz tarihi ve doğal güzellikler açısından oldukça zengindir”

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak ise, turizmin önemine değinerek, “Turizm, insanların yeni yerler görme, keşfetme ve dinlenme ihtiyacından doğmuş, tarihi de insanlık kadar eski bir sektördür. Tarihi çok eski de olsa dünya turizminin esas gelişimi son elli yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiştir. ‘Bacasız sanayi’ denerek tüm ülkelerin dört elle sarıldıkları bu sektör, gerek günümüzde ve gerekse gelecekte tüm ülkelerin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. 7 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemiz bir açık hava müzesi niteliğiyle deniz-kum-güneş üçlemesine ek olarak tarih, kültür ve inanç turizminin merkezi olmaya en güçlü adaydır. Dört mevsimin bir arada yaşanabildiği tek yer olan Anadolu aynı zamanda eşsiz güzellikteki yaylalarıyla yayla turizminin el değmemiş doğasıyla da eko turizmin merkezi olacaktır. Zira ülkemizin henüz pazara yeterince çıkarılamamış ve yıpranmamış çok zengin doğal ve yetişmiş turizm personelimiz de mevcuttur. İnsanımızın konukseverliğini ve güler yüzlülüğünü de buna ekleyecek olursak önümüzdeki yıllarda Türk turizmindeki ivmenin daha da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

“İlimiz ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmıştır ve tanıtılmaya devam edecektir”

Kocabıçak konuşmasının devamında ülkenin yıllara göre elde ettiği gelir ve turist sayısına değinerek, “İlimiz tarihi ve doğal güzellikler açısından oldukça zengindir. Kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik yapmış, milletin makus talihinin yenildiği bu toprakların turizmden hak ettiği onayı alabilmesi için 2005 yılında başlatılan tarihi mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. İlimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan mülkiyeti ve kullanımı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait Şeyh Edebali Türbesi, Rüşdiye Mektebi, Hamidiye İdadisi, Bilecik Müzesi, Albay Çolak İbrahim Köşkü gibi birçok tarihi eserlerimizin restorasyonu Bakanlığımızın ve ilgili kurum kuruluşların katkılarıyla yaptırılarak turizme kazandırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanlığınca yaptırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Bilecik Şehir Müzesi, Bozüyük Belediye Başkanlığınca yaptırılan Kent Müzesi, Osmaneli Belediye Başkanlığınca yaptırılan İçmeler Tesisleri ilimiz turizmine kazandırılmıştır. Bunların yanında tarihi bir misyon taşıyan ilimizin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri Yenipazar-Harmankaya Kanyonu, Kınık çömlekçilik el sanatları, yöresel ürünleri, yaylaları ve göletlerinin yer aldığı broşür, gezi rehberi, turistik harita gibi Türkçe-İngilizce yayınlarımızla gerek ilimize gelen ziyaretçilere gerekse katılmış olduğumuz fuarlarda standımıza uğrayan ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmıştır ve tanıtılmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen temsili kına gecesi gösterisi büyük beğeni toplarken, dakikalarca ayakta alkışlandı. İki öğrencinin temsili kına gecesinde geline kına yakılırken, damat ise; arkadaşlarıyla çifte telli oynayıp eğlendi.

Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

1 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

2 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

3 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

4 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

5 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

6 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

7 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

8 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

9 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

10 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi

11 / 12 Kınalar yakıldı, çiftetelli oynandı, pastalar kesildi