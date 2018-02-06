Kınalayıp süsledikleri koyunları Mehmetçiğe gönderdiler

Kadışehri ilçesine bağlı köylerde küçükbaş hayvan üretimi yapan çobanlar bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için 41 koyunu kınalayıp boncuklarla süsleyerek Hatay'ın Hassa ilçesine gönderdi. Kadışehri Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Müftüsü Akif Karabulut, çoban ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar burada terörü lanetleyerek dua ve tekbirlerle Mehmetçiğe destek verdi.

Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri, "Kadışehrili vatandaşlarımız Afrin'de savaşan yiğitlerimize Mehmetçiklerimize kan akıtmak için hediye hazırlattılar. Kendi imkanlarıyla, kimsenin katkısı desteği olmadan bir hediye göndermek istediler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Milletimiz; ordumuzun, devletimizin arkasında olduğu müddetçe bu ülke kıyamete kadar baki kalacaktır" dedi.

Çoban Kadir Akdağ ise, "Askerlerimize koç yolluyoruz. Koçumuz değil canımız feda olsun. Her zaman hazırız. Allah’ın izni ile asker olmak bile isteriz. Canımızla askerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.