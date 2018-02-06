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Kınalayıp süsledikleri koyunları Mehmetçiğe gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 15:58 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bağlı köylerde bulunan 36 çoban, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için aralarında topladıkları 41 küçükbaş kurbanlık koyunu kınalayıp askerlere ulaşması için Hatay'ın Hassa ilçesine gönderdi.

Kadışehri ilçesine bağlı köylerde küçükbaş hayvan üretimi yapan çobanlar bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için 41 koyunu kınalayıp boncuklarla süsleyerek Hatay'ın Hassa ilçesine gönderdi. Kadışehri Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Müftüsü Akif Karabulut, çoban ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar burada terörü lanetleyerek dua ve tekbirlerle Mehmetçiğe destek verdi.

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Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri, "Kadışehrili vatandaşlarımız Afrin'de savaşan yiğitlerimize Mehmetçiklerimize kan akıtmak için hediye hazırlattılar. Kendi imkanlarıyla, kimsenin katkısı desteği olmadan bir hediye göndermek istediler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Milletimiz; ordumuzun, devletimizin arkasında olduğu müddetçe bu ülke kıyamete kadar baki kalacaktır" dedi.

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Çoban Kadir Akdağ ise, "Askerlerimize koç yolluyoruz. Koçumuz değil canımız feda olsun. Her zaman hazırız. Allah’ın izni ile asker olmak bile isteriz. Canımızla askerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

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Toplanan koyunların Türk Silahlı Kuvvletleri'ne ulaştırılması için görev alan Süleyman Aslan da, "Çoban arkadaşlar olarak Afrin'deki askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için kurbanlarımızı topladık. İnşallah onlara sağ salim ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Yapılan açıklamaların ardından ise kamyonetlere yüklenen kurbanlıklar Türk Silahlı Kuvvetlerine ulaştırılması için yola çıkarken, kurbanlıklar Hatay'ın Hassa ilçesinde kesildikten sonra askeri birliğe teslim edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kurban koyun Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH MEHMETCİGİMİZE YARDIM ETSİN İNŞALLAH BİZDE BÖYLE İNSANLAR , OĞLUNUN ŞEHİT HABERİİ ALINCA 2 OĞLUM VAR GEREKİRSE ONLARIDA GÖNDERİRİM DİYEN BABALAR OLDUGU SÜRECE KİMSE TÜRKİYEYE KARŞI DURAMAZ ALLAHIN İZNİYLE
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin.
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