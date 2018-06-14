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Kınalı elleriyle 30 yılı aşkındır demir dövüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 çocuk annesi Bagiye Turan, çocukluğunda babasından öğrendiği sıcak demir ustalığı sayesinde evinin geçimine katkı sunuyor - Kızgın ateşte erittiği demiri örs üzerinde şekillendiren Turan'ın ömrü çekiç sesleri arasında geçiyor - Eşiyle beraber çalışan Bagiye Turan: - "Demir dövmek ev işi yapmak gibi kolay geliyor. Sadece sıcağın karşısında biraz zorlanıyorum"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 çocuk annesi Bagiye Turan, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği sıcak demir ustalığı sayesinde evinin geçimine katkı sunuyor.

Eşiyle beraber çalışan 50 yaşındaki Turan, sıcaklığı 360 dereceyi bulan ateşin karşısında demiri eriterek örs üzerinde çekiç darbeleriyle şekil veriyor. Evin geçimine de katkı sunan Turan'ın hayatı eşiyle omuz omuza çekiç sesleri arasında geçiyor.

Bagiye Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Umutlu Mahallesi'nde birçok evin eklentisinde ya da alt katında sıcak demir atölyesi bulunduğunu belirtti.

Sıcak demir ustalığını çocukken babasından öğrendiğini anlatan Turan, "Babamın yanında kimse olmadığı için bana öğretti. Evlendikten sonra da eşim çırak bulamayınca onun yanında devam etmeye başladım. Yıllardır da bu işi yapıyorum." dedi.

Her türlü tarım aleti yapabildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

"Eşim sürekli bu işi yapıyor. O, yaptığımız tarım aletlerini pazara götürüyor. O olmayınca sürekli ben yapıyorum. 30-40 yıldır demircilik yapıyorum, kaynak yapmayı, kor ateşte demir kaynatmayı, demirlere şekil vermeyi. Balta, kazma, satır, keser gibi birçok tarım aleti ve ev gereçlerini yapıyorum. Tek başıma örste demir dövüyorum. Ev işi yapmak gibi kolay geliyor. Sadece sıcağın karşısında biraz zorlanıyorum."

- "Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor"

Bagiye Turan’ın eşi Ramazan Turan ise en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı. Eşi sayesinde, iş yerinde olmadığında gözünün arkada kalmadığını anlatan Turan, "Bu meslekte çırak bulmak çok zor. Zaten istedikleri para çok fazla. Bu nedenle eşimle devam ediyorum. Ben pazardayken malzeme istenince eşime söylüyorum ben gelene kadar hazır ediyor. Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor." diye konuştu.

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Alaçam Bagiye  Turan demir dövmek Samsun sıcak demir

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