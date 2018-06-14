Kınalı elleriyle 30 yılı aşkındır demir dövüyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 çocuk annesi Bagiye Turan, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği sıcak demir ustalığı sayesinde evinin geçimine katkı sunuyor.
Eşiyle beraber çalışan 50 yaşındaki Turan, sıcaklığı 360 dereceyi bulan ateşin karşısında demiri eriterek örs üzerinde çekiç darbeleriyle şekil veriyor. Evin geçimine de katkı sunan Turan'ın hayatı eşiyle omuz omuza çekiç sesleri arasında geçiyor.
Bagiye Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Umutlu Mahallesi'nde birçok evin eklentisinde ya da alt katında sıcak demir atölyesi bulunduğunu belirtti.
Sıcak demir ustalığını çocukken babasından öğrendiğini anlatan Turan, "Babamın yanında kimse olmadığı için bana öğretti. Evlendikten sonra da eşim çırak bulamayınca onun yanında devam etmeye başladım. Yıllardır da bu işi yapıyorum." dedi.
Her türlü tarım aleti yapabildiğini belirten Turan, şunları söyledi:
"Eşim sürekli bu işi yapıyor. O, yaptığımız tarım aletlerini pazara götürüyor. O olmayınca sürekli ben yapıyorum. 30-40 yıldır demircilik yapıyorum, kaynak yapmayı, kor ateşte demir kaynatmayı, demirlere şekil vermeyi. Balta, kazma, satır, keser gibi birçok tarım aleti ve ev gereçlerini yapıyorum. Tek başıma örste demir dövüyorum. Ev işi yapmak gibi kolay geliyor. Sadece sıcağın karşısında biraz zorlanıyorum."
- "Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor"
Bagiye Turan’ın eşi Ramazan Turan ise en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı. Eşi sayesinde, iş yerinde olmadığında gözünün arkada kalmadığını anlatan Turan, "Bu meslekte çırak bulmak çok zor. Zaten istedikleri para çok fazla. Bu nedenle eşimle devam ediyorum. Ben pazardayken malzeme istenince eşime söylüyorum ben gelene kadar hazır ediyor. Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor." diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum