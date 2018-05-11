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Kınalı elleriyle bir günlüğüne asker oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da ellerine kına yakılanların da aralarında olduğu 65 engelli genç, "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak bir gün askerlik yapmanın heyecanını yaşadı - Yüzbaşı Erdinç Seçkin: - "Engelli vatandaşlarımızın engellerini tamamen aşarak kendi istekleriyle buraya gelmeleri bizlere güç ve kuvvet veriyor. Gözlerindeki o parıltı, ışık bize kuvvet veriyor" - Anne Tubanur Akdağ: - "Oğlumuz gerçekten askerliğini yapsın isterdik ama Allah böyle diledi. Eline kına yaktırdı, asker kınasıydı. Yıllardır 'Bir gün askere gideceğim' diye hayal kuruyordu"

Erzurum'da 65 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Erzurum 9. Kolordu Komutanlığına bağlı 109. Topçu Alay Komutanlığındaki temsili yemin töreni öncesinde kışlaya gelen 65 engelli genç nizamiyede kayıt ve kabul işlemlerinin yapılmasının ardından saç ve sakal tıraşı oldu.

Bir günlük temsili askerlik yapmaları için kamuflaj giydirilip önce fidan diktirilen engelli gençler, birlik içerisindeki özel alana alınarak piyade ve temel yanaşık düzen eğitimine tabi tutuldu.

Askerlerle karavana yiyen engelli gençler ve aileleri, daha sonra kışladaki salonda düzenlenen temsili yemin törenine geçti.

Engelli gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti.

Gençlerden temsili asteğmen Burhanettin Yeşilyurt'un, engelliler adına yaş kütüğüne plaket çakması sonrası Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer davetliler, yemin eden engelli gençlere belge ve çeşitli hediyeler verdi.

Hava Savunma Yüzbaşı Erdinç Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler olarak böyle bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Gençlerimiz sabah kışlamıza katıldılar. Ardından kıyafet giydirip yanaşık düzen eğitimine aldık. Temel askerlik eğitimlerini verdik." dedi.

Engelli gençlerin vatani görev için birliğe gelmesinin kendilerine güç verdiğini dile getiren Seçkin, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın engellerini tamamen aşarak kendi istekleriyle buraya gelmeleri bizlere güç ve kuvvet veriyor. Gözlerindeki o parıltı, ışık bize kuvvet veriyor. Heyecanlı ve istekliler. Aileleri de onları bu üniforma ile gördüklerinde mutluluk yaşadılar ve onların bu mutluluğu da bize geçiyor."

- "Oğlunun eline kına yaktı"

Bedensel ve zihinsel engelli Berkay Akdağ'ın (18) annesi Tubanur Akdağ da oğlunun asker olmasından mutluluk duyduğunu ve hüzünlendiğini dile getirdi.

Bir günlüğüne de olsa bu duyguyu yaşamanın çok güzel olduğunu anlatan Akdağ, "Oğlumuz gerçekten askerliğini yapsın isterdik ama Allah böyle diledi. Devletimizden Allah razı olsun. Oğlum bir gün de olsa mutlu oldu. Çok heyecanlanmıştı. Eline kına yaktırdı, asker kınasıydı. Yıllardır 'Bir gün askere gideceğim' diye hayal kuruyordu. Bugün de kıyafetlerini giyip asker oldu." diye konuştu.

Yemin eden gençlerden zihinsel engelli Ömer Resul Karakuş ise "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Komutanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve çok sayıda davetlinin de katıldığı programın ardından engelli gençler, oluşturulan alanda aileleriyle "askerlik hatırası" fotoğrafı çektirdi.

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