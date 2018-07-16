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Kınalı keklikler doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Yozgat'ta yetiştirilen bin 250 kınalı keklik, Balıkesir'de doğaya bırakıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bin 250 kınalı keklik doğaya salındı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yozgat'ta yetiştirilen kınalı keklikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Dursunbey ilçesi Girencik bölgesine getirildi.

Kekliklerin doğaya salınması için düzenlenen töreninde konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kekliğin, özellikle kene açısından çok faydalı bir hayvan olduğunu belirterek, devlet millet desteği ile bu hayvanlara sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü Mühendisi Alpaslan Aşık da bakanlığın planlamaları çerçevesinde ülke genelindeki birçok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığını, proje kapsamında bin 250 adet 115 günlük kekliğin doğaya salındığını ve bölgeye 3 yıl süreyle av yasağı getirildiğini belirtti.

Törene Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Mühendisi Alpaslan Aşık, Dursunbey Orman İşletme Müdür Vekili Serkan Eral, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Fahri Bahçavan Girencik Bölgesi

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